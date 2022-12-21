Здивували навіть самих українців — як відважні херсонці боролися з росіянами в окупації

Херсон пробув під окупацією 256 днів. Росіяни зайняли його 1 березня. Це був єдиний обласний центр України, який окупували під час широкомасштабного вторгнення.

28 вересня тут навіть провели псевдореферендум, та це не завадило швидкісній втечі загарбників у ніч на 11 листопада. Самі херсонці нині згадують окупацію як велике непорозуміння і тортури над мозком.

Як бореться Херсон

Україна стала величезною несподіванкою для росіян, але Херсон став сюрпризом навіть для самої України. Адже російськомовне місто зустріло загарбників такими люттю та спротивом, яких мало хто очікував.

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Спочатку люди ходили на мітинги, попри те, що окупанти жорстоко розганяли протестантів.

Кожен тиждень мітинги були. Кожен тиждень. Домовлялись ми й кожен тиждень ішли на мітинги, — каже житель Херсона Володимир Панкратов.

Найактивніших людей викрадали та катували. Тож українці спробували своєю мовою відмежуватись від загарбників.

Після звільнення Херсон буквально стирає всі згадки про росіян, які тримали місто 256 днів. Місцеві роблять це із задоволенням та вірять, що більше їм не доведеться жити в окупації.

Зараз, коли росіяни зі злості руйнують місто, тут дуже часто можна почути фразу: “Краще під обстрілами, але без них”.

З окупованого лівого берега окупанти буквально стирають кілька районів. Щодня — нові загиблі серед цивільних. У Херсоні залишилась хіба що чверть населення. Люди їдуть потягами до спокійних міст і з навколишніх сіл.

На евакуйованих чекає довга подорож у невідоме. Однак кожен їде з великим бажанням повернутись додому, до свого героїчного краю.

Вбивали, катували та мародерили — ось що робили російські солдати місяцями на тимчасово окупованих територіях. Однак кожного дня ЗСУ роблять усе можливе, щоб жах війни залишився позаду для всіх українців.

Дивись, як Любимівка на Херсонщині живе після звільнення.

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Головне фото: Херсонська обласна військова адміністрація