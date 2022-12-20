Будинки розстрілювали впритул, а в школі влаштували катівню — жителі Любимівки розповідають про сім місяців окупації

Вбивали, катували та мародерили — ось що робили російські військові місяцями у Любимівці на Херсонщині. А все, до чого не могли доторкнутися, окупанти знищували прицільними пострілами.

Місцеві порівнюють російську окупацію з полоном. Російські бойовики не дозволяли людям ховати загиблих на цвинтарі, навмисно відбирали запаси їжі, а підвали місцевої школи перетворили на катівню.

У селі буквально немає будівлі, яка не була б потрощена ворожими снарядами. Росіяни з танків впритул цілили по мирному населенню. Ми розповімо, як звільнена Любимівка оговтується після окупації.

Зараз також дивляться

Жителька Любимівки Тетяна з жахом згадує той день, коли у село зайшли росіяни. Вона працювала у місцевій школі, в якій окупанти влаштували свій штаб. Вони вантажівками вивозили техніку з навчального закладу. За словами жінки, крали все, що бачили.

У школі росіяни забрали усю апаратуру. Якщо не виносили, то просто руйнували. Так само робили й у будинках людей, — розповідає Тетяна.

На зміну мародерам прийшли вбивці. Росіяни місяцями тримали у страху мешканців села. Забирали місцевих у катівню, яку зробили у підвалі школи.

Крім цього, щодня обстрілювали окремі райони Любимівки. Деякі родини просто не могли виїхати, обіцяні “зелені коридори” росіян виявилися пасткою. Так окупанти зруйнували будинок Анастасії. Вона каже, що зараз уся Україна в такій халепі, але впевнена, що все вдасться відбудувати, головне — щоб здоров’я було.

Сім місяців росіяни займалися й моральним терором: навмисно забирали у місцевих їжу й спалювали запаси продуктів просто на очах. Восени під час першого контрнаступу ЗСУ звільнили Любимівку.

На звільнених територіях відкриваються нові та жорстокі воєнні злочини окупантів. Раніше ми розповідали про сексуальне насилля росіян на Херсонщині.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!