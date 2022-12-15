Ґвалтували та обливали окропом: яким був “русскій мір” на Херсонщині

Те, що росіяни чинять на тимчасово окупованих територіях України, — це тотальне порушення всіх гуманітарних правил та прав людини. Відомо, що прокурори встановили вже 154 факти сексуального насилля з боку окупантів.

На нещодавно деокупованій території Херсонської області вже працюють спільні мобільні групи прокурорів, міжнародних експертів та психологів. Там стало відомо про ґвалтування жінки військовими РФ протягом чотирьох місяців.

Ще одну місцеву жительку з березня 2022 року систематично оголювали та застосовували тортури. Зокрема, обливали окропом.

Також стало відомо, що дружин українських військових, які воюють зараз та воювали в АТО, викрадали та застосовували до них тортури.

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Прокурори виявили понад 30 фактів катування електрострумом геніталій, які застосовували до місцевого цивільного населення.

Катували й чоловіків: загалом встановлено більш як 100 фактів тортур з використанням електроструму.

До того ж учора стало відомо, що в Херсонській області росіяни катували дітей. У місті знайшли дитячу катівню — про це повідомляв омбудсмен Дмитро Лубінець.

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