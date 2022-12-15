Насиловали и обливали кипятком: каким был “русский мир” в Херсонской области

То, что россияне совершают на временно оккупированных территориях Украины, — это тотальное нарушение всех гуманитарных правил и прав человека. Известно, что прокуроры установили уже 154 факта сексуального насилия со стороны оккупантов.

На недавно деоккупированной территории Херсонской области уже работают совместные мобильные группы прокуроров, международных экспертов и психологов. Там стало известно об изнасиловании женщины военными РФ в течение четырех месяцев.

Еще одну местную жительницу с марта 2022 систематически обнажали и применяли пытки. В частности, обливали кипятком.

Также стало известно, что жен украинских военных, которые воюют сейчас и воевали в АТО, похищали и применяли пытки.

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Прокуроры выявили более 30 фактов пыток электротоком гениталий, применявшихся к местному гражданскому населению.

Пытали и мужчин: в общей сложности установлено более 100 фактов пыток с использованием электротока.

К тому же вчера стало известно, что в Херсонской области россияне пытали детей. В городе нашли детскую камеру пыток — об этом сообщал омбудсмен Дмитрий Лубинец.

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