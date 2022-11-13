Говорить нельзя молчать! Какие доказательства должна предоставить жертва сексуального насилия

В войне против украинцев военный РФ использует не оружие, а террор мирного населения. Ужасные свидетельства являются доказательством того, что сексуальное насилие во время войны не единичный случай, а стихийное явление в российской армии.
Совсем мало пострадавших от сексуального насилия обращаются в правоохранительные органы, и у каждого есть собственные причины: страх осуждения, опасность для жизни родных и близких, желание как можно быстрее забыть о пережитом.
Но стражи порядка призывают: не молчите! Ведь каждый российский военный, причастный к военным преступлениям в Украине, понесет наказание. А свидетельства людей помогают устанавливать личности тех, кто совершил зверства украинцам. Фонд Маша рассказал, какие доказательства может дать жертва сексуального насилия.
По информации Фонда Маша, показания потерпевшей/потерпевшего уже являются достаточным доказательством совершенного преступления. И доказывать отсутствие согласия на вещи, которые делали с человеком россияне — не нужно.
Стоит показать наличие принудительной среды: оккупация, плен или присутствие военных на территории, где проживает человек.
Стоит показать наличие принудительной среды: оккупация, плен или присутствие военных на территории, где проживает человек.
В качестве доказательств можно также предоставить копии отчетов международных организаций о зверствах российских оккупантов в Украине во время боевых действий. Все эти документы можно найти в Интернете.
Для рассмотрения фактов сексуального насилия как преступления против человечности нужно доказать системность и широкомасштабность совершения таких преступлений. А главное, собирать факты о совершении сексуального насилия должны правоохранительные органы, а не потерпевшие.
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Сообщить о преступлении можно не только лично, ведь это может угрожать безопасности потерпевших. Специально для таких случаев в Украине разработали Telegram-бот, по которому можно сообщить о сексуальном преступлении. Там тебе могут оказать психологическую помощь.
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