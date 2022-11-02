Не молчи — ради себя и других: бот для пострадавших от сексуального насилия во время войны

Сексуальное насилие стало оружием россиян против мирного населения, потому что в вооруженном противостоянии войска РФ проиграют.

К сожалению, очень мало пострадавших от сексуального насилия обращаются в правоохранительные органы — это происходит по разным причинам: страх встретиться с непониманием или высмеиванием, страх расплаты в местах, где много коллаборантов, желание как можно быстрее забыть обо всем, что произошло.

В то же время, именно момент обращения каждой жертвы в соответствующие учреждения способствует поискам каждого, кто причастен к сексуальным преступлениям в Украине.

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Чтобы сделать такой процесс менее болезненным и более простым, Офис Генерального прокурора вместе с Ла-Страда-Украина запустил чат-бот для пострадавших от сексуального насилия в условиях войны.

Этот совместный проект создан для помощи всем пострадавшим украинцам и свидетелям преступлений. Поэтому каждый и каждая, кто в результате российской агрессии столкнулся с сексуальным насилием, имеет право на уважение и поддержку.

С помощью чат-бота в Telegram можно узнать, что считается сексуальным насилием, куда обращаться за помощью и как безопасно сообщить о преступлении.

Все сообщения конфиденциальны. С помощью чат-бота можно подать заявление о преступлении, но только вы решаете хотите ли указать свое имя и контакты или просто рассказать о факте преступления, — объясняют создатели.

Кстати, с сегодняшнего дня в Украине вступает в силу Стамбульская конвенция: о чем она и почему украинцам так важно ее действие читай в материале.

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