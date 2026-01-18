Как получить компенсацию за травму на льду или из-за неубранного снега: разъяснение Минюста

Зима в Украине — это не только праздничное настроение, но и период экстремального испытания для пешеходов. Неубранный снег, зеркальные тротуары и ледяные сосульки на крышах ежегодно становятся причиной сотен госпитализаций.

Однако мало кто знает, что травма на скользкой дороге — это не просто досадная случайность, а часто следствие халатности конкретных служб, за которую можно и нужно требовать возмещения.

Министерство юстиции совместно с системой бесплатной правовой помощи подготовили пошаговую инструкцию: что делать, если вы стали жертвой гололеда.

Шаг первый: не игнорируй боль и фиксируй скорую

Самая большая ошибка многих пострадавших — пытаться дойти до дома самостоятельно. Если ты чувствуешь сильную боль после падения, немедленно вызывайте экстренную медицинскую помощь (103).

Официальный вызов скорой — это ваше первое и самое главное доказательство. В медицинской справке обязательно должен быть зафиксирован не только диагноз, но и точное место, а также обстоятельства инцидента.

В дальнейшем сохраняйте абсолютно все бумаги: выписки, рецепты врачей и, что крайне важно, чеки из аптек. Без платежных документов рассчитывать на компенсацию расходов на лечение будет невозможно.

Шаг второй: смартфон — ваше главное оружие

Пока ты ждешь врачей (или если состояние позволяет двигаться), проведи собственное расследование на месте происшествия:

Сними место падения так, чтобы было видно состояние покрытия (лед, снег, отсутствие песка). Важно, чтобы в кадр попали ориентиры: название улицы, номер дома или вывеска магазина;

Запиши номера телефонов людей, которые видели ваше падение. Их показания могут стать решающими в суде;

Посмотри, нет ли поблизости камер видеонаблюдения (на банках, магазинах или подъездах). Записи с них — железное доказательство вашей правоты.

Кто должен платить за лечение

Ответственность за состояние территории четко распределена законом:

Тротуары и общественные дороги — за них отвечают дорожно-эксплуатационные службы (ДЭУ);

Дворы многоэтажек — территория управляющих компаний, ЖЭКов или ОСМД (ОСББ);

Территория возле магазинов, аптек или кафе — владельцы или арендаторы этих заведений;

Частный сектор — владельцы домов.

Кроме возмещения стоимости лечения, ты можешь требовать компенсацию морального вреда. Для владельцев территорий также предусмотрены штрафы за бездействие: от 340 до 1360 грн для обычных граждан и до 1700 грн для должностных лиц или бизнесменов.

Как установить виновного и получить помощь

Если ты не уверены, чей именно это тротуар, ты можешь подать запрос в местный совет. Часто после предъявления собранных доказательств балансодержатели соглашаются на добровольное возмещение, чтобы не доводить дело до суда.

Если же ты получаешь отказ — время обращаться к юристам. Получить бесплатную правовую консультацию можно по номеру 0 800 213 103 (будние дни, 8:00–18:00) или через онлайн-платформы системы бесплатной правовой помощи.

Помни: твоя безопасность на улицах — это обязанность коммунальщиков и владельцев, за которую они получают средства. Не оставляй халатность безнаказанной.

Еще одна опасность зимы — хрупкий лед на водоемах. Если ты или кто-то рядом оказался в воде, действовать нужно мгновенно, ведь каждая секунда в ледяной воде приближает переохлаждение. Мы уже рассказывали, как действовать, если ты провалился под лед.

