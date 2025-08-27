Какая зима будет в 2026 году: чего ожидать от погоды

Зима известна своими снегами, морозами, узорами на окнах, многими весельями и праздниками. Читай в материале, какой будет погода зимой 2025-2026 годов.

Какая будет зима 2025-2026 годов: прогноз на декабрь

Согласно Сенсации, погода в декабре будет держаться в пределах нормы, а снег начнет присыпать в первых числах месяца, так что людям из большинства областей уже можно планировать романтические прогулки в заснеженные парки.

Южным областям так не повезет — их будут ожидать дожди и холодные ветры, которые являются типичным началом зимы для этого региона.

В средине месяца синоптики не исключают варианта небольшого потепления. А уже ближе к Новому году зима вспомнит о себе морозами и большим снегом.

За счет морозов снег не растает, и мы будем праздновать впервые за последние годы праздники со снегом.

Читать по теме Погода в Киеве в сентябре 2025: когда ждать холодов Прогноз погоды в столице в сентябре — в какие дни не будет дождя и когда ожидается сильный холод

Какая будет погода зимой 2026: прогноз на январь

Как известно, январь уже больше дает понять, что на улице зима. Благодаря своим морозам, которые будут ждать нас в январе, снег будет лежать и сверху сыпаться новый — такая погода продержится примерно до Крещения.

После этого периода всех нас будет ждать оттепель — это довольно типично для этого периода. Заметим, что после оттепели наступят морозы на несколько дней: они будут не слишком большими, но тебе может понадобиться шарф и перчатки, поэтому можешь подготовиться раньше.

Известно, что январь считается самым холодным из всех месяцев, поэтому и в этом году он не будет исключением: в некоторых местах столбик термометра может опуститься до -25°C. Эта температура не аномальна для Украины, как для региона, поэтому в эти дни следует одеваться как можно теплее.

Прогноз погоды на зиму 2026: чего ожидать в феврале

Самый непредсказуемый месяц не только зимы, но и года начнется с относительно теплых температур, где тебе может понадобиться водонепромокаемая обувь — предполагается мокрый снег.

Но потепление продлится недолго и погода изменится: уже в середине месяца снова посыпет снег и начнутся гололедицы — в это время призываем быть максимально осторожным, поскольку можно серьезно травмироваться.

В общем, зима будет спокойной и не слишком изменчивой: в конце февраля должно выпасть еще несколько снегопадов, что порадует не только детей, но и взрослых.

Но скоро нас ждет осеннее время года. Читай в материале, каким будет начало осени и ожидать ли бабьего лета.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!