Яка зима буде у 2026 році: чого очікувати від погоди

Зима відома своїми снігами, морозами, візерунками на вікнах, багатьма веселощами та святами. Читай у матеріалі, якою буде погода взимку 2025-2026 років.

Якою буде зима 2025-2026 років: прогноз на грудень

Згідно з Сенсацією, погода у грудні буде триматися у межах норми, а сніг почне присипати у перших числах місяця, тож людям з більшості областей уже можна планувати романтичні прогулянки в засніжені парки.

Південним областям так не пощастить — на них чекатимуть дощі та холодні вітри, що є типовим початком зими для цього регіону.

У середині місяця синоптики не виключають варіанту невеликого потепління. А вже ближче до Нового року зима точно згадає про себе морозами та більшим снігом.

За рахунок морозів сніг не розтане, і ми святкуватимемо чи не вперше за останні роки свята зі снігом.

Яка буде погода взимку 2026 року: прогноз на січень

Як відомо, січень вже більше дає зрозуміти, що на вулиці — зима. Завдяки своїм морозам, що чекатимуть на нас цього січня, сніг буде лежати й зверху сипатись новий — така погода протримається приблизно до Водохреще.

Опісля цього періоду на нас усіх чекатиме відлига — це доволі типово для цього періоду. Зауважимо, що після відлиги настануть морози на декілька днів: вони будуть не надто великі, але тобі вже може знадобитися шарф та рукавички, тому можеш підготуватися раніше.

Відомо, що січень вважається найхолоднішим місяцем з усіх, тож і цьогоріч він не буде винятком: у деяких місцях стовпчик термометра може опуститися до -25°C. Ця температура не є аномальною для України, як для регіону, тож у ці дні слід вдягатись якомога тепліше.

Прогноз погоди на зиму 2026 року: чого очікувати у лютому

Найбільший непередбачуваний місяць не лише зими, а й року почнеться з відносно теплих температур, де тобі може знадобитися водонепроникне взуття — передбачається мокрий сніг.

Але потепління триватиме недовго і погода зміниться: вже у середині місяця знову посипле сніг і почнуться ожеледі — у цей час закликаємо бути максимально обережним (-ою), оскільки можна серйозно травмуватися.

Загалом зима буде спокійною та не надто мінливою: у кінці лютого має випасти ще декілька снігопадів, що порадує не лише дітей, а й дорослих.

Але незабаром нас чекає осіння пора року. Читай у матеріалі, яким буде початок осені та чи очікувати бабиного літа.

