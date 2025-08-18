Погода у Києві у вересні 2025 року: коли чекати на холод

Київ — це місце, де можна влаштовувати зустрічі з друзями та близькими людьми та довго гуляти чарівними вулицями. Читай у матеріалі, якою буде погода у Києві у вересні 2025 року, аби раптово не потрапити під дощ.

Погода у Києві у вересні 2025 року: перша декада, з 01.09 по 10.09

Як зазначає Meteoprog.com, перші 10 днів місяця обіцяють бути теплими, як для осені, та без опадів: температура повітря вдень коливатиметься у діапазоні +19…+21°C, а вночі — +10…+13°C з поступовим похолоданням до кінця декади.

Переважно буде мінлива хмарність, хоча деякі дні відрізнятимуться: 7 та 8 вересня на небі переважатиме сонце, а 1, 3, 4 та 6 числа столицю накриватимуть хмари.

Прогноз погоди у Києві у вересні 2025 року: друга декада, з 11.09 по 20.09

З початку другої декади температура повітря почне нагріватись, але вже до кінця цього періоду знову повернеться на ті значення, які були у кінці першої декади: вдень термометр показуватиме від +19°C до +23°C, а вночі — від +10°C до +12°C.

У більшість днів небо буде з мінливою хмарністю, за винятком 11, 12, 18 та 20 вересня, коли все ж переважатимуть хмари і сонце не пробиватиметься. Слід зазначити, що на цьому відтинку часу не уникнути опадів: у п’ятницю, 19 вересня, планується невеликий дощ — зважай на це, коли плануватимеш свої справи.

Погода у столиці у вересні 2025 року: третя декада, з 21.09 по 30.09

Під час останньої декади місяця температура повільно та поступово опускатиметься щодень ближче до нуля, і ночі вже обіцяють бути доволі холодними: вдень температура буде коливатися від +15°C до +18°C, а вночі — від +8°C до +11°C. Цей період почнеться з хмарної погоди, а в понеділок, 22 вересня, пуститься невеликий дощ. З 24 вересня і до кінця місяця небо буде змінюватись: 24 та 26 числа буде ясна погода, 29 — столиця порине у нескінченні хмари. У всі інші дні буде мінлива хмарність без опадів.

Загалом погода буде доволі стабільною та без сюрпризів: температура повільно опускатиметься вниз, що сповістить усіх про настання осені, але сонце подекуди радуватиме нас своїми теплими променями.

