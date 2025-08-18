Погода в Киеве в сентябре 2025: когда ждать холодов

Киев — это место, где можно устраивать встречи с друзьями и близкими людьми и долго гулять чудесными улицами. Читай в материале, какой будет погода в Киеве в сентябре 2025, чтобы внезапно не попасть под дождь.

Погода в Киеве в сентябре 2025: первая декада, с 01.09 по 10.09

Как отмечает Meteoprog.com, первые 10 дней месяца обещают быть теплыми, как для осени, и без осадков: температура воздуха днем будет колебаться в диапазоне +19…+21°C, а ночью — +10…+13°C с постепенным похолоданием до конца декады.

Преимущественно будет переменная облачность, хотя некоторые дни будут отличаться: 7 и 8 сентября на небе будет солнце, а 1, 3, 4 и 6 числа столицу будут накрывать облака.

Прогноз погоды в Киеве в сентябре 2025 года: вторая декада, с 11.09 по 20.09

С начала второй декады температура воздуха начнет нагреваться, но уже к концу этого периода снова вернется на те значения, которые были в конце первой декады: днем термометр будет показывать от +19°C до +23°C, а ночью — от +10°C до +12°C.

Большинство дней небо будет с переменной облачностью, за исключением 11, 12, 18 и 20 сентября, когда все же будут преобладать тучи и солнце не будет пробиваться. Следует отметить, что на этом отрезке времени не избежать осадков: в пятницу, 19 сентября, планируется небольшой дождь — учитывай это, когда будешь планировать свои дела.

Погода в столице в сентябре 2025: третья декада, с 21.09 по 30.09

Во время последней декады месяца температура будет медленно и постепенно опускаться ежедневно ближе к нулю, и ночи уже обещают быть холодными: днем температура будет колебаться от +15°C до +18°C, а ночью — от +8°C до +11°C. Этот период начнется с облачной погоды, а в понедельник, 22 сентября, пустится небольшой дождь. С 24 сентября и до конца месяца небо будет изменяться: 24 и 26 числа будет ясная погода, а 29 столица погрузится в бесконечные облака. Во все остальные дни — переменная облачность без осадков.

В целом погода будет достаточно стабильной и без сюрпризов: температура будет медленно опускаться вниз, что извещает всех о наступлении осени, но солнце иногда будет все же радовать нас своими теплыми лучами.

