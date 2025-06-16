Погода на сентябрь 2025 в Украине: каким будет начало осени

Погода на сентябрь 2025 года интересует украинцев, ведь сейчас часто погода становится непредсказуемой: то резкое потепление, то резкое похолодание.

Читай в материале, какой будет погода в сентябре 2025 в Украине — собрали для тебя то, что известно на этот момент.

Погода на сентябрь 2025: чего ожидать

Обычно сентябрь в Украине был дождливым и приносил осеннюю прохладу. На несколько недель появлялось так называемое бабье лето, а затем начинались холода.

Но в последнее время сентябрь все больше ведет себя как летний месяц — довольно жаркий. Температуры свыше +30°C стали для этого месяца типичными по всей территории Украины. Можно сделать вывод, что климат понемногу меняется и лето смещается в сторону осени.

Сложно сейчас на 100% предсказать, какой будет погода в сентябре 2025, ведь все может измениться и зависит от различных циклонов и других погодных факторов. Впрочем, сейчас, по данным сайта Wisemeteo, можно сказать, что средняя максимальная температура будет днем ​​+20°C, минимальная ночью — +9-11°C. Она будет умеренно снижаться до конца месяца.

В Киеве среднесуточная температура составит около +20°C днем ​​и +12°C ночью.

Например, после +25°C в начале сентября, к концу месяца дни становятся прохладнее — до +19-20°C. В столице будет до 6-9 часов солнечного света каждый день.

Влажность вырастет до 65-77%, особенно это будет ощущаться утром и вечером. Несмотря на то, что будет тепло, половина месяца будет дождливой. Прогнозируется легкий дождь или дождь с солнцем.

Ветер будет лёгким — 7–17 км/ч, результативный умеренный климат. Первый месяц осени — довольно обманчивый. Может показаться, что на улице тепло под солнцем, но где-то в тени станет холодно. Потому лучше носить несколько слоев одежды. Не стоит забывать зонтик на случай дождя. Но в то же время этот месяц отличный для путешествий, прогулок и сборов урожая.

Пока еще идет лето, предлагаем узнать прогноз погоды на июль 2025 года.

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