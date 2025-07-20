Как спать в жару, чтобы отдохнуть: советы, как подготовить комнату, кровать и себя

Невероятная жара, накрывшая Украину на этих неделях, мешает не только обычным делам, но и даже сну. В условиях постоянной экономии электроэнергии и отключений света, украинцы не могут достаточно охладить комнату перед отходом ко сну.

Как охладить комнату перед сном, можно ли спать под кондиционером или вентилятором, а также как спать в жару — советы и объяснения приводим дальше в материале.

Как лучше спать в жару: в одежде или без

Подготовка ко сну в такую ​​летнюю жару требует учета нескольких важных моментов. В частности, несмотря на то, что многие пытаются ложиться спать без одежды, других интересует, действительно ли это даст желаемое облегчение и комфорт.

Частная консультантка по сну в Королевской больнице Бромптона Аланна Хейр рассказывала изданию The Telegraph, что выбирая между сном в синтетической одежде и голышом, лучше выбирать второй вариант.

Однако консультантка заметила, что одежда из хлопка лучше справится с понижением температуры тела.

— Так что если бы у меня был выбор между хлопком и обнаженной кожей, я бы выбрала хлопок, — добавила Аланна Хейр.

Как подготовить горячую комнату для сна в жару

Чтобы понять, как лучше спать в жару, нужно также подготовить комнату ко сну. Ведь уснуть в жаркой комнате гораздо труднее, к тому же высокая температура в помещении будет влиять и на качество твоего ночного отдыха.

Вот несколько советов, как охладить комнату в жару, если нет кондиционера:

Готовь комнату ко сну еще днем. Закрой все шторы, роллеты на окнах, чтобы солнечный свет не нагревал комнату. Окна лучше приоткрой на минимальное проветривание, а на подоконник положи мокрые полотенца, которые не будут пропускать жару в комнату. Перед сном можно поставить в комнате бутылки с холодной, замороженной водой. Если есть грелка, то набери холодную воду и можешь положить ее на кровать перед сном. Если у тебя есть вентилятор и электроэнергия, тогда включи вентилятор и поставь перед ним бутылки с замороженной водой. Таким образом, воздух будет охлаждаться и циркулировать комнатой.

Способы, облегчающие засыпание в жару

Кроме подготовки комнаты важно соблюдать и другие советы, чтобы быстро засыпать в жару.

Избегай поздних ужинов, ведь пищеварение повышает температуру тела, из-за чего тебе может быть сложно уснуть. Используй легкую постель из натуральных тканей. За час-два до сна прими прохладный душ. Пей много воды в течение дня и избегай употребления кофеина и алкоголя перед сном. Используй увлажнитель воздуха или вентилятор и бутылки с замороженной водой, как мы писали выше.

Можно ли спать под вентилятором и кондиционером

Кстати, о вентиляторах и кондиционерах: признайся, всегда есть соблазн спать с включенным кондиционером или вентилятором.

Однако такое охлаждение может навредить: из-за включенного кондиционера ты можешь сильно простудиться.

Может казаться, что работа вентилятора во время сна не повредит, однако на самом деле доходящие до тебя потоки теплого воздуха могут спровоцировать приступы астмы, обострение аллергии, пересыхание кожи и носовых пазух, что приведет к общему чувству озноба и придаст нагрузку на организм.

Раньше мы делились с тобой советами, как спастись от жары на улице и дома, читай по ссылке.

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