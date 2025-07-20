Як спати в спеку, щоб нарешті відпочити: поради, як підготувати кімнату, ліжко та себе

Неймовірна спека, яка накрила Україну цими тижнями, стає на заваді не лише буденним справам, а й навіть сну. В умовах постійної економії електроенергії та відключень світла, українці не можуть достатньо охолодити кімнату перед відходом до сну.

То як охолодити кімнату перед сном, чи можна спати під кондиціонером або вентилятором, а також як спати у спеку — поради та пояснення наводимо далі у матеріалі.

Як краще спати у спеку: в одязі чи ні

Підготовка до сну в таку літню спеку вимагає врахування кількох важливих моментів. Зокрема, попри те, що багато людей намагаються лягати спати без одягу, інших цікавить, чи дійсно це дасть бажане полегшення та комфорт.

Приватна консультантка зі сну в Королівській лікарні Бромптона Аланна Хейр розповідала виданню The Telegraph, що обираючи між сном в синтетичному одязі та голяка, краще обирати другий варіант.

Однак консультантка зауважила, що бавовняний одяг краще впорається зі зниженням температури тіла.

— Тож якби у мене був вибір між бавовною та оголеною шкірою, я б обрала бавовну, — додала Аланна Хейр.

Як підготувати гарячу кімнату для сну в спеку

Щоб зрозуміти, як краще спати у спеку, потрібно також підготувати кімнату до сну. Адже заснути у спекотній кімнаті набагато важче, до того ж висока температура в приміщенні впливатиме і на якість твого нічного відпочинку.

Ось кілька порад, як охолодити кімнату в спеку, якщо немає кондиціонера:

Готуй кімнату до сну ще вдень. Закрий усі штори, ролети на вікнах, щоб сонячне світло не нагрівало кімнату. Вікна краще прочини на мінімальне провітрювання, а на підвіконня поклади мокрі рушники, які не пропускатимуть спеку в кімнату. Перед сном можеш поставити у кімнаті пляшки з холодною, замороженою водою. Якщо маєш грілку, то набери холодну воду та можеш покласти її на ліжко перед сном. Якщо у тебе є вентилятор і електроенергія, тоді ввімкни вентилятор та постав перед ним пляшки із замороженою водою. Таким чином повітря буде охолоджуватися та циркулювати кімнатою.

Способи, які полегшать засинання у спеку

Окрім підготовки кімнати, важливо дотримуватися й інших порад, аби швидко засинати у спеку.

Уникай пізніх вечер, адже травлення підвищує температуру тіла, через що тобі може бути складно заснути. Використовуй легку постіль з натуральних тканин. За годину-дві до сну прийми прохолодний душ. Пий багато води протягом дня та уникай вживання кофеїну та алкоголю перед сном. Використовуй зволожувач повітря або вентилятор та пляшки із замороженою водою, як ми писали вище.

Чи можна спати під вентилятором і кондиціонером

До речі, про вентилятори та кондиціонери: зізнайся, завжди є спокуса спати з увімкненим кондиціонером або вентилятором.

Однак таке охолодження може нашкодити: через ввімкнений кондиціонер ти можеш сильно застудитися.

Може здаватися, що робота вентилятора під час сну не зашкодить, однак насправді потоки теплого повітря, які будуть доходити до тебе, можуть спровокувати напади астми, загострення алергії, пересихання шкіри та носових пазух, що спричинить загальне почуття ознобу й додасть навантаження на організм.

Раніше ми ділилися з тобою порадами, як врятуватися від спеки на вулиці та вдома, читай за посиланням.

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