Как бороться с жарой дома и на улице: когда терпеть уже нет сил

Лето — пора года, которую ассоциируют не только с пикниками и весельем. Это еще и жара, клещи и множество других неприятных моментов, которые не сразу приходят в голову, когда думаешь о таком прекрасном времени года. Как бороться с жарой на улице и дома и что для этого нужно — читай в материале.

Что делать, когда жарко: выбери правильную одежду

Звучит это крайне очевидно, но все же, одежда влияет на то, как мы чувствуем себя дома и на улице. Например, летом лучше носить свободную одежду из хлопка или льна, а также отказаться от синтетики и пушистых тапочек — после этого ты почувствуешь заметный эффект.

Как спастись от жары на улице: все решает вода

Если ты много думаешь о том, как спастись от жары на улице, то здесь все просто: пей как можно больше воды. Несмотря на то, что вода отлично утоляет жажду, она, по мнению психотерапевта Тары Конрад, выводит из тела усталость и тревогу.

Кроме того, можно часто принимать душ и смачивать запястья холодной водой. Лучше не развешивать в помещении белье для сушки, потому что из-за повышенной влажности тебе будет жарче.

Периодически разбрызгивай холодную воду из пульверизатора на шторы и диван. А если тебе уж очень жарко — можно наполнить ванную холодной водой и оставить дверь в эту комнату открытой.

Как спастись от жары дома

Если ты думаешь как спастись от жары дома, существует еще множество способов для решения этой проблемы. Например, ты можешь воспользоваться такими:

Поставь вентилятор у окна. Если он стоит у тебя в центре закрытого помещения, то создаст циркуляцию воздуха, в результате которой пот у находящихся в этом помещении будет испаряться быстрее. А если поставить вентилятор у окна, то он будет втягивать с улицы воздух, который должен быть прохладнее. Убери пылесборники. До наступления холодного времени года лучше убрать ковры, паласы, лишние подушки, пледы. Выключи лампы. Мы используем лампу накаливания для освещения и забываем, что дополнительно она излучает тепло. Если тебе необязательно включать свет, то лучше этого не делай. Или воспользуйся энергоэффективными LED-лампами. Принимай контрастный или теплый душ. Так ты снизишь температуру тела, но не будешь блокировать приток крови к коже. Открывай окна. Если окна в твоем доме есть створки, открывающиеся по горизонтали, то ты сможешь очень эффективно охладить комнату, открыв створки сверху и снизу. Направляй поток воздуха в лицо. Если ты используешь вентилятор или обмахиваешься веером, убедись, что поток воздуха направлен прямо на твое лицо.

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