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Как бороться с жарой дома и на улице: когда терпеть уже нет сил

Анна Голишевская, редактор сайта 02 июля 2026, 12:30 3 мин.
Как спастись от жары
Фото Unsplash

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