Желаемое облегчение! Как охладить комнату летом без кондиционера: десять лучших способов

Многие долго ждали потепления, чтобы снять ненавистные куртки и тяжелую обувь. Но вместе с весной пришла жара, которая многих не радует, а некоторых даже раздражает.
Для того чтобы снизить градус тепла дома, нужно тщательно подойти к этому вопросу. Как охладить комнату летом без кондиционера — читай в материале.
Кроме вышеупомянутых способов, можно воспользоваться и этими:
Читай, как восстановить режим сна и откуда брать мелатонин.
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