Желаемое облегчение! Как охладить комнату летом без кондиционера: десять лучших способов

Многие долго ждали потепления, чтобы снять ненавистные куртки и тяжелую обувь. Но вместе с весной пришла жара, которая многих не радует, а некоторых даже раздражает.

Для того чтобы снизить градус тепла дома, нужно тщательно подойти к этому вопросу. Как охладить комнату летом без кондиционера — читай в материале.

Как охладить комнату в жару: десять простых способов

Открой все двери настежь внутри дома. Для охлаждения комнат необходима хорошая циркуляция воздуха. Кроме окон, можно включить вентилятор. Это обеспечит движение воздуха и не даст накапливаться поту и теплу. Держи жалюзи и шторы закрытыми. Тепло часто поступает именно от окон. Поэтому закрой ставни, жалюзи и плотные шторы, и сразу почувствуй прохладу. Включи вытяжки по всей квартире. Например, на кухне и в ванной. Такой метод поможет избавиться от пара и горячего воздуха. Открой все окна на ночь на проветривание. Вечером температура немного снижается, поэтому не упускай возможность воспользоваться таким советом. Увлажняй воздух в помещении. Для этого тебе даже не понадобиться специальный увлажнитель, просто возьми спрей и налей в него воду. Распыляй ее каждый час по комнате. Обсади дом деревьями и вазонами, которые дают тень. Также можно сделать специальные навесы над окнами. Проводи чаще влажную уборку и спрячь ковры. То же касается и декоративных подушек, одеял. Потребляй энергию минимально. Выключай ненужные бытовые приборы и электронику. Завесь открытые окна мокрой тканью. Таким образом ты перекроешь воздух с улицы и сделаешь ветер более прохладным. Купи специальную солнцезащитную пленку. Она хорошо защищает от нагрева, отражая солнечные лучи.

Как охладить комнату без кондиционера: расставляем по квартире разные предметы

Кроме вышеупомянутых способов, можно воспользоваться и этими:

Лед. Когда начинает нагреваться сам по себе пол, пора приступать к комплексному охлаждению квартиры. Для этого разложи лед в кубиках по стаканам, бутылкам и мискам. Расставь его по периметру помещения и наслаждайся прохладой. Бутылка со льдом перед вентилятором. Главное в этом деле — не направлять поток на себя, чтобы не простудиться. Увлажнитель воздуха. Этот предмет поможет охладить помещение и предотвратит сухость воздуха, которая обычно появляется при жаре.

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