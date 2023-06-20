Навевает холодный воздух и проблемы со здоровьем? Чем можно заболеть, если сидеть перед кондиционером

В последние дни в некоторых регионах Украины наблюдается невероятная жара. Температура в квартире иногда достигает 28-30°C. Поэтому люди часто спасаются кондиционером.

Случаи заболеваний после него очень распространены, поэтому читай в материале, чем можно заболеть от кондиционера летом.

Чем можно заболеть от кондиционера летом — подробно

Если неправильно использовать кондиционер, можно заболеть. Об этом говорит терапевт Марина Ерина. Сидение долгое время перед кондиционером или слишком низкие температуры могут спровоцировать ряд заболеваний. Среди них следующие:

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Болезнь легионеров. Ее вызывает бактерия легионелла, которая может содержаться в системе кондиционирования. Также естественными условиями для нее есть вода. Заболевание характеризуется высокой температурой, лихорадкой, кашлем с мокротой и диареей. Вылечить его можно антибиотиками. Нужно часто чистить кондиционеры, потому что в них накапливается конденсат, являющийся средой размножения бактерий.

Ее вызывает бактерия легионелла, которая может содержаться в системе кондиционирования. Также естественными условиями для нее есть вода. Заболевание характеризуется высокой температурой, лихорадкой, кашлем с мокротой и диареей. Вылечить его можно антибиотиками. Нужно часто чистить кондиционеры, потому что в них накапливается конденсат, являющийся средой размножения бактерий. Респираторные болезни. Резкий перепад температур вызывает стресс в организме. Если ты с жары заходишь в прохладное помещение, это чревато развитием респираторных заболеваний. Первыми симптомами являются чихание и боль в мышцах, затем появляется головная боль и повышенная температура тела.

В этот список также входят аллергические реакции, ринит, кашель, бронхит и ангина.

Кондиционеры очень сушат воздух, поэтому у тебя может пересыхать слизистая носа и горла, затем размножается условно патогенная микрофлора, появляется насморк.

Также кондиционеры сушат слизистую глаз. В результате может развиться синдром сухого глаза. Если кондиционер дует тебе в спину или лицо, это риск появления миозита. Это воспаление мышц, которое появляется, если холодный воздух долго дует в одну точку.

А если кондиционер дует в голову — это риск воспаления тройничного нерва.

Чтобы избежать опасности от работы кондиционера в помещении, регулярно чисть фильтры, устанавливай его в другой от рабочего стола части комнаты, а также выставляй температурный режим, максимум на 5-8°C ниже, чем на улице.

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