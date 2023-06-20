Навевает холодный воздух и проблемы со здоровьем? Чем можно заболеть, если сидеть перед кондиционером

В последние дни в некоторых регионах Украины наблюдается невероятная жара. Температура в квартире иногда достигает 28-30°C. Поэтому люди часто спасаются кондиционером.
Случаи заболеваний после него очень распространены, поэтому читай в материале, чем можно заболеть от кондиционера летом.
Если неправильно использовать кондиционер, можно заболеть. Об этом говорит терапевт Марина Ерина. Сидение долгое время перед кондиционером или слишком низкие температуры могут спровоцировать ряд заболеваний. Среди них следующие:
В этот список также входят аллергические реакции, ринит, кашель, бронхит и ангина.
Кондиционеры очень сушат воздух, поэтому у тебя может пересыхать слизистая носа и горла, затем размножается условно патогенная микрофлора, появляется насморк.
Также кондиционеры сушат слизистую глаз. В результате может развиться синдром сухого глаза. Если кондиционер дует тебе в спину или лицо, это риск появления миозита. Это воспаление мышц, которое появляется, если холодный воздух долго дует в одну точку.
А если кондиционер дует в голову — это риск воспаления тройничного нерва.
Чтобы избежать опасности от работы кондиционера в помещении, регулярно чисть фильтры, устанавливай его в другой от рабочего стола части комнаты, а также выставляй температурный режим, максимум на 5-8°C ниже, чем на улице.
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