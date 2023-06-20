Здоровье и красота

Навевает холодный воздух и проблемы со здоровьем? Чем можно заболеть, если сидеть перед кондиционером

Анастасия Грубрина, редактор сайта 20 июня 2023, 08:00
Чим можна захворіти від кондиціонера влітку — детально
Фото: Pexels

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