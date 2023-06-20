Навіває холодне повітря та проблеми зі здоров’ям? Чим можна захворіти, якщо сидіти перед кондиціонером

Останніми днями в деяких регіонах України спостерігається неймовірна спека. Температура у квартирі інколи доходить до 28-30°C.

Тому люди часто рятуються кондиціонером. Випадки захворювань після нього дуже поширені, тому читай у матеріалі, чим можна захворіти від кондиціонера влітку.

Чим можна захворіти від кондиціонера влітку — детально

Якщо неправильно користуватися кондиціонером, можна захворіти. Про це каже терапевтка Марина Єріна. Сидіння протягом довгого часу перед кондиціонером або занизькі температури можуть спровокувати ряд захворювань. Серед них такі:

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Хвороба легіонерів. Її викликає бактерія легіонела, яка може міститися в системі кондиціонування. Також природними умовами для неї є вода. Захворювання характеризується високою температурою, лихоманкою, кашлем з мокротою і діареєю. Вилікувати його можна антибіотиками. Потрібно часто чистити кондиціонери, бо в них накопичується конденсат, який є середовищем розмноження бактерій.

Її викликає бактерія легіонела, яка може міститися в системі кондиціонування. Також природними умовами для неї є вода. Захворювання характеризується високою температурою, лихоманкою, кашлем з мокротою і діареєю. Вилікувати його можна антибіотиками. Потрібно часто чистити кондиціонери, бо в них накопичується конденсат, який є середовищем розмноження бактерій. Респіраторні захворювання. Різкий перепад температур викликає стрес в організмі. Якщо ти зі спеки заходиш у прохолодне приміщення, це загрожує розвитком респіраторних захворювань. Першими симптомами є чхання і біль у м’язах, потім з’являється головний біль та підвищена температура тіла.

До цього списку також входять алергічні реакції, риніт, кашель, бронхіт та ангіна.

Кондиціонери дуже сушать повітря, тому в тебе може пересихати слизова оболонка носа і горла, потім розмножується умовно-патогенна мікрофлора, з’являється нежить.

Також кондиціонери сушать слизову очей. Внаслідок цього може розвинутися синдром сухого ока. Якщо кондиціонер дме тобі у спину чи обличчя — це ризик появи міозиту. Це запалення м’язів, яке з’являється, якщо холодне повітря тривалий час дме в одну точку.

А якщо кондиціонер дме в голову — це ризик запалення трійчастого нерва.

Щоб уникнути небезпеки від роботи кондиціонера в приміщенні, регулярно чисть фільтри, встановлюй його в іншій від робочого стола частині кімнати, а також виставляй температурний режим, що є максимум на 5-8°C нижчим, ніж на вулиці.

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