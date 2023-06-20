Навіває холодне повітря та проблеми зі здоров’ям? Чим можна захворіти, якщо сидіти перед кондиціонером

Останніми днями в деяких регіонах України спостерігається неймовірна спека. Температура у квартирі інколи доходить до 28-30°C.
Тому люди часто рятуються кондиціонером. Випадки захворювань після нього дуже поширені, тому читай у матеріалі, чим можна захворіти від кондиціонера влітку.
Якщо неправильно користуватися кондиціонером, можна захворіти. Про це каже терапевтка Марина Єріна. Сидіння протягом довгого часу перед кондиціонером або занизькі температури можуть спровокувати ряд захворювань. Серед них такі:
До цього списку також входять алергічні реакції, риніт, кашель, бронхіт та ангіна.
Кондиціонери дуже сушать повітря, тому в тебе може пересихати слизова оболонка носа і горла, потім розмножується умовно-патогенна мікрофлора, з’являється нежить.
Також кондиціонери сушать слизову очей. Внаслідок цього може розвинутися синдром сухого ока. Якщо кондиціонер дме тобі у спину чи обличчя — це ризик появи міозиту. Це запалення м’язів, яке з’являється, якщо холодне повітря тривалий час дме в одну точку.
А якщо кондиціонер дме в голову — це ризик запалення трійчастого нерва.
Щоб уникнути небезпеки від роботи кондиціонера в приміщенні, регулярно чисть фільтри, встановлюй його в іншій від робочого стола частині кімнати, а також виставляй температурний режим, що є максимум на 5-8°C нижчим, ніж на вулиці.
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