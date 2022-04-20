Антисептики не допоможуть! Як захиститися від ротавірусної інфекції — симптоми, лікування та профілактика

Довготривале перебування в укриттях, де скупчуються люди, та обмежений доступ до питної води є основними причинами появи кишкових захворювань. Переважна більшість із них легко передається від людини до людини, що особливо небезпечно під час війни.

Міністерство охорони здоров’я розповіло на своїй сторінці у Facebook, які симптоми має ротавірусна інфекція, як вона передається, а також як лікуватися й проводити профілактику.

Симптоми ротавірусної інфекції

Ротавірусна інфекція — одне з інфекційних захворювань, збудником якого є ротавірус.

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Перші симптоми ротавірусної інфекції:

різке підвищення температури;

блювота;

тривала діарея;

біль у животі.

Здоровим дорослим ротавірусна інфекція не дуже страшна, бо може мати лише легкі прояви або не мати їх взагалі. Проте для малюків кишкові інфекції небезпечні.

Для немовлят і дітей раннього віку це захворювання є небезпечним через ризик швидкого зневоднення, — пише МОЗ.

Як передається ротавірус

Ротавірус виявляють у калі інфікованої людини за два дні до появи симптомів і протягом десяти днів після їхнього зменшення. Увесь цей час вірус легко поширюється аерогенним шляхом, навіть якщо у хворого немає жодних ознак.

Здорова людина може інфікуватися як від безпосередньо хворого, так і під час контакту з поверхнями й предметами, що могли бути забрудненими: іграшками, підлогою, меблями, одягом, під час їжі тощо.

Ротавірус може залишатися на поверхнях протягом тижнів та навіть місяців.

Лікування ротавірусної інфекції

МОЗ наголошує на тому, що специфічного лікування ротавірусної інфекції немає — лише симптоматичне.

Основне завдання полягає у відновленні достатньої кількості рідини й електролітів в організмі, а також зниженні інтоксикації. Антибіотики при ротавірусній хворобі не призначають.

Варто звернутися до лікаря за наявності таких симптомів:

зневоднення (сухість слизових оболонок), плач без сліз, зменшення частоти сечовипускання;

часта блювота;

діарея понад добу, сліди крові в калі;

температура понад 39 °C;

ознаки перевтоми, біль, кволість, незвична сонливість.

Профілактика кишкових хвороб

Щоб мінімізувати ризики підхопити ротавірусну інфекцію, потрібно завжди дотримуватися принаймні елементарних правил гігієни: мити руки після туалету, після зміни підгузка дитині тощо. Проте МОЗ зазначає, що цей спосіб не дає 100% гарантій.

Ротавірус не вбивають навіть дезінфікувальні засоби для рук на основі спирту. Натомість найефективніший захист — щеплення.

Вакцина від ротавірусної інфекції не входить до Національного календаря профілактичних щеплень. Проте її можна придбати власним коштом.

Зараз в Україні доступні дві вакцини від ротавірусної інфекції (краплі) для дітей:

дві дози у віці від 6 до 24 тижнів; три дози у віці від 6 до 32 тижнів.

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