Антисептики не допоможуть! Як захиститися від ротавірусної інфекції — симптоми, лікування та профілактика

Довготривале перебування в укриттях, де скупчуються люди, та обмежений доступ до питної води є основними причинами появи кишкових захворювань. Переважна більшість із них легко передається від людини до людини, що особливо небезпечно під час війни.
Міністерство охорони здоров’я розповіло на своїй сторінці у Facebook, які симптоми має ротавірусна інфекція, як вона передається, а також як лікуватися й проводити профілактику.
Ротавірусна інфекція — одне з інфекційних захворювань, збудником якого є ротавірус.
Перші симптоми ротавірусної інфекції:
Здоровим дорослим ротавірусна інфекція не дуже страшна, бо може мати лише легкі прояви або не мати їх взагалі. Проте для малюків кишкові інфекції небезпечні.
Для немовлят і дітей раннього віку це захворювання є небезпечним через ризик швидкого зневоднення, — пише МОЗ.
Для немовлят і дітей раннього віку це захворювання є небезпечним через ризик швидкого зневоднення, — пише МОЗ.
Ротавірус виявляють у калі інфікованої людини за два дні до появи симптомів і протягом десяти днів після їхнього зменшення. Увесь цей час вірус легко поширюється аерогенним шляхом, навіть якщо у хворого немає жодних ознак.
Здорова людина може інфікуватися як від безпосередньо хворого, так і під час контакту з поверхнями й предметами, що могли бути забрудненими: іграшками, підлогою, меблями, одягом, під час їжі тощо.
Ротавірус може залишатися на поверхнях протягом тижнів та навіть місяців.
Ротавірус може залишатися на поверхнях протягом тижнів та навіть місяців.
МОЗ наголошує на тому, що специфічного лікування ротавірусної інфекції немає — лише симптоматичне.
Основне завдання полягає у відновленні достатньої кількості рідини й електролітів в організмі, а також зниженні інтоксикації. Антибіотики при ротавірусній хворобі не призначають.
Варто звернутися до лікаря за наявності таких симптомів:
Щоб мінімізувати ризики підхопити ротавірусну інфекцію, потрібно завжди дотримуватися принаймні елементарних правил гігієни: мити руки після туалету, після зміни підгузка дитині тощо. Проте МОЗ зазначає, що цей спосіб не дає 100% гарантій.
Ротавірус не вбивають навіть дезінфікувальні засоби для рук на основі спирту. Натомість найефективніший захист — щеплення.
Ротавірус не вбивають навіть дезінфікувальні засоби для рук на основі спирту. Натомість найефективніший захист — щеплення.
Вакцина від ротавірусної інфекції не входить до Національного календаря профілактичних щеплень. Проте її можна придбати власним коштом.
Зараз в Україні доступні дві вакцини від ротавірусної інфекції (краплі) для дітей:
В умовах війни швидка продовжує працювати цілодобово. Вона виїжджає на виклики навіть під час комендантської години. Читай, як працює швидка допомога під час війни.