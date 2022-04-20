Антисептики не помогут! Как защититься от ротавирусной инфекции — симптомы, лечение и профилактика

Долговременное пребывание в укрытиях, где скапливаются люди, и ограниченный доступ к питьевой воде являются основными причинами появления кишечных заболеваний. Подавляющее большинство из них легко передается от человека к человеку, что особенно опасно во время войны.
Министерство здравоохранения рассказало на своей странице в Facebook, какие симптомы имеет ротавирусная инфекция, как она передается, а также как лечиться и проводить профилактику.
Ротавирусная инфекция — одно из инфекционных заболеваний, возбудителем которого является ротавирус.
Первые симптомы ротавирусной инфекции:
Здоровым взрослым ротавирусная инфекция не очень страшна, потому что может иметь легкие проявления или не иметь их вообще. Однако для малышей кишечные инфекции опасны.
Для младенцев и детей раннего возраста это заболевание опасно из-за риска быстрого обезвоживания, — пишет Минздрав.
Для младенцев и детей раннего возраста это заболевание опасно из-за риска быстрого обезвоживания, — пишет Минздрав.
Ротавирус обнаруживают в кале инфицированного человека за два дня до появления симптомов и в течение десяти дней после их уменьшения. Все это время вирус легко распространяется аэрогенном путем, даже если у больного нет никаких признаков.
Здоровый человек может инфицироваться как от непосредственно больного, так и при контакте с загрязненными поверхностями и предметами: игрушками, полом, мебелью, одеждой, во время еды и т.д.
Ротавирус может оставаться на поверхностях в течение недель или даже месяцев.
Ротавирус может оставаться на поверхностях в течение недель или даже месяцев.
Минздрав отмечает, что специфического лечения ротавирусной инфекции нет — только симптоматическое.
Основная задача состоит в восстановлении достаточного количества жидкости и электролитов в организме, а также снижении интоксикации. Антибиотики при ротавирусной болезни не назначают.
Следует обратиться к врачу при наличии таких симптомов:
Чтобы минимизировать риски подхватить ротавирусную инфекцию, нужно всегда соблюдать элементарные правила гигиены: мыть руки после туалета, после смены подгузника ребенку и т.д. Однако Минздрав отмечает, что этот способ не дает 100% гарантий.
Ротавирус не убивают даже дезинфицирующие средства для рук на основе спирта. Самая эффективная защита — прививка.
Ротавирус не убивают даже дезинфицирующие средства для рук на основе спирта. Самая эффективная защита — прививка.
Вакцина от ротавирусной инфекции не входит в Национальный календарь профилактических прививок. Однако ее можно приобрести за свой счет.
Сейчас в Украине доступны две вакцины от ротавирусной инфекции (капли) для детей:
В условиях войны скорая продолжает работать круглосуточно. Она выезжает на вызовы даже во время комендантского часа. Читай, как работает скорая помощь во время войны.