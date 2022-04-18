Приедет ли скорая на вызов в условиях военного положения? А если воздушная тревога? Объясняет Минздрав

В условиях войны скорая продолжает работать круглосуточно. Она выезжает на вызовы даже во время комендантского часа.
Врачи рискуют своими жизнями, чтобы добраться до пострадавшего. Мы напомним о возможных условиях вызова бригады экстренной помощи.
Важно: Боевые действия усложняют работу бригад экстренной медицинской помощи. Во время воздушной тревоги возможны задержки при выезде бригад “экстренки”.
Скорые не работают в условиях активных боевых действий — красных зонах.
Ранее мы рассказывали, как и где можно получить Доступні ліки.