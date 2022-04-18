Приедет ли скорая на вызов в условиях военного положения? А если воздушная тревога? Объясняет Минздрав

В условиях войны скорая продолжает работать круглосуточно. Она выезжает на вызовы даже во время комендантского часа.

Врачи рискуют своими жизнями, чтобы добраться до пострадавшего. Мы напомним о возможных условиях вызова бригады экстренной помощи.

Вызов скорой помощи

Звони на номер 103 только при условии неотложного состояния, а также тех, что угрожают жизни и здоровью человека и могут привести к резкому ухудшению здоровья в случае неоказания экстренной медицинской помощи. Симптомами могут быть: проблемы с дыханием или его отсутствие, критические кровотечения.

Диспетчер общается с тобой и принимает решение о дальнейших действиях. Если есть основания, он направит бригаду к пациенту. Если же их не будет, консультацию предоставят по телефону.

В случае необходимости госпитализации врач бригады скорой принимает решение самостоятельно, на основе имеющегося симптомокомплекса пациента.

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Важно: Боевые действия усложняют работу бригад экстренной медицинской помощи. Во время воздушной тревоги возможны задержки при выезде бригад “экстренки”.

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Скорые не работают в условиях активных боевых действий — красных зонах.

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