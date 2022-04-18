Здоровье и красота

Приедет ли скорая на вызов в условиях военного положения? А если воздушная тревога? Объясняет Минздрав

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 18 апреля 2022, 16:30
Як працює швидка допомога під час війни
Фото: Pexels

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