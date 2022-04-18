Чи приїде швидка на виклик в умовах воєнного стану? А якщо повітряна тривога? Пояснює МОЗ

В умовах війни швидка продовжує працювати цілодобово. Вона виїжджає на виклики навіть під час комендантської години.

Лікарі ризикують своїми життями, щоб дістатися до потерпілого. Ми нагадаємо про можливі умови виклику бригади екстреної допомоги.

Виклик швидкої допомоги

Телефонуй на номер 103 лише за умови невідкладного стану та таких, що загрожують життю та здоров’ю людини й можуть призвести до різкого погіршення здоров’я у разі ненадання екстреної медичної допомоги. Симптомами можуть бути: проблеми з диханням або його відсутність, критичні кровотечі.

Диспетчер спілкується з тобою та ухвалює рішення щодо подальших дій. Якщо є відповідні підстави, він направить бригаду до пацієнта. Якщо ж їх не буде, консультацію нададуть телефоном.

У разі необхідності госпіталізації, лікар бригади швидкої ухвалює рішення самостійно, на основі наявного симптомокомплексу пацієнта.

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Важливо: Бойові дії ускладнюють роботу бригад екстреної медичної допомоги. Під час повітряної тривоги можливі затримки у виїзді бригад “екстренки”.

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Швидкі не працюють в умовах активних бойових дій — червоних зонах.

Раніше ми розповідали, як та де можна отримати доступні ліки.