Чи приїде швидка на виклик в умовах воєнного стану? А якщо повітряна тривога? Пояснює МОЗ

В умовах війни швидка продовжує працювати цілодобово. Вона виїжджає на виклики навіть під час комендантської години.
Лікарі ризикують своїми життями, щоб дістатися до потерпілого. Ми нагадаємо про можливі умови виклику бригади екстреної допомоги.
Важливо: Бойові дії ускладнюють роботу бригад екстреної медичної допомоги. Під час повітряної тривоги можливі затримки у виїзді бригад “екстренки”.
Швидкі не працюють в умовах активних бойових дій — червоних зонах.
Раніше ми розповідали, як та де можна отримати доступні ліки.