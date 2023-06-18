Миття рук недостатньо! Як убезпечити себе від кишкових інфекцій літа та які вони бувають

Літо любимо та чекаємо не тільки ми, а ще й кишкові інфекції, яким значно простіше розмножуватися в теплому середовищі. Брудні руки, сумнівні продукти, мухи та заражені водойми — ідеальний спосіб заразитися. Читай у матеріалі про найпоширеніші кишкові інфекції літа та як себе убезпечити.
Влітку кишкові інфекції часто передаються від дітей до дорослих і навпаки. Адже тепле середовище є ідеальним для розмноження бактерій. Багато людей страждають на кишкові інфекції саме влітку через низку причин.
До них відносяться спека, нехтування правилами гігієни, інфіковані продукти. Інфікується їжа не тільки через ГМО, а й неправильною температурою зберігання, технологією приготування та неякісною водою.
Найпоширеніші кишкові інфекції літа такі:
А до вірусних інфекцій ще відносяться ротавірус, ентеровірус та інші. Небезпека зростає, коли в людей обмежений доступ до води.
Після підриву росіянами Каховської ГЕС, саме така ситуація спостерігається в Херсонській області. До речі, ти можеш допомогти херсонцям фінансово, продуктами чи іншою гуманітарною допомогою.
Щоб не інфікуватися та не хворіти влітку, потрібно дотримуватися простих правил гігієни та споживання їжі. До них відносяться такі:
Якщо літо для тебе — пора айс-лате, а крім прохолодної кави не хочеться нічого — читай, чому не можна пити каву на голодний шлунок.
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