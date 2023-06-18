Здоров'я та краса

Миття рук недостатньо! Як убезпечити себе від кишкових інфекцій літа та які вони бувають

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 18 Червня 2023, 19:00
Найпоширеніші кишкові інфекції літа: як себе убезпечити
Фото: Pexels

Більше новин
Пташки на мільйон доларів знищеної російської техніки — робота дронів
Працюють по норах! Як дрони-камікадзе знищують росіян й техніку на мільйони доларів
Фонд "Українські вогнеборці"
Україна надихає своєю сміливістю британців! Волонтери передали рятувальникам броньований автомобіль
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги в Україні в реальному часі
Страйк сценаристів у США: яка його ціль та у зв'язку з чим
Відкласти олівці! Чому в США вже понад місяць триває страйк Гільдії сценаристів та як це вплине на індустрію
Дивитись більше

Матеріали по темі

Який біль не можна терпіти
Який біль терпіти не можна та коли треба звертатися до лікаря
пізнє батьківство
Продовжувати рід, коли тобі 40+? Як пізнє батьківство впливає на здоров’я малюка
Миття рук недостатньо! Як убезпечити себе від кишкових інфекцій літа та які вони бувають
Організм бешкетує? Час звернутись до ендокринолога — все, що потрібно знати про гормональний дисбаланс
Спаржа
Спаржа: користь, вітаміни та які властивості має овоч — пояснюють експерти

Відео
0:10:29
Пташки на мільйон доларів знищеної російської техніки — робота дронів

Працюють по норах! Як дрони-камікадзе знищують росіян й техніку на мільйони доларів
0:03:31
Фонд "Українські вогнеборці"
Україна надихає своєю сміливістю британців! Волонтери передали рятувальникам броньований автомобіль
0:04:55
Навчання з бойової медицини
Кожен може бути “швидкою допомогою”! На Харківщині проводять курси підготовки бойових медиків
0:03:26
Врятовані собаки з Херсонщини шукають дім: як допомогти
800 кілометрів до нових родин! Врятовані собаки з Херсонщини знаходять господарів
0:03:51
Глинотерапія для військових
Глинотерапія для психологічного розвантаження: як військові проходять реабілітацію у Львові
0:13:12
Книга Деокупація Богдана Логвиненка: спосіб донести жахи війни світу
Варварство, невігластво, геноцид. Книга Деокупація Богдана Логвиненка — спосіб донести світу жахи війни
0:03:32
музей порцеляни у Києві
Картини, квіти та навіть мереживо з кераміки! Як культура порцеляни різних країн світу зібралась під одним дахом
0:10:12
Опір окупантам
Самостійно зробив вибухівку, щоб протистояти окупантам! Історії найсміливішого партизанського опору
0:05:39
Як приготувати смачну каву вдома: секрети від баристи
Наче з кав’ярні! Як приготувати смачну каву — секрети та рецепт від баристи
Карта бойових дій в Україні
ЗСУ звільняють нові території, а росіяни — підтверджують свою репутацію терористів: карта бойових дій в Україні 17 червня в режимі онлайн
Більше відео
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Читати далі
Де загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги в Україні в реальному часі

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь