Миття рук недостатньо! Як убезпечити себе від кишкових інфекцій літа та які вони бувають

Літо любимо та чекаємо не тільки ми, а ще й кишкові інфекції, яким значно простіше розмножуватися в теплому середовищі. Брудні руки, сумнівні продукти, мухи та заражені водойми — ідеальний спосіб заразитися. Читай у матеріалі про найпоширеніші кишкові інфекції літа та як себе убезпечити.

Найпоширеніші кишкові інфекції літа: як себе убезпечити

Влітку кишкові інфекції часто передаються від дітей до дорослих і навпаки. Адже тепле середовище є ідеальним для розмноження бактерій. Багато людей страждають на кишкові інфекції саме влітку через низку причин.

До них відносяться спека, нехтування правилами гігієни, інфіковані продукти. Інфікується їжа не тільки через ГМО, а й неправильною температурою зберігання, технологією приготування та неякісною водою.

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Найпоширеніші кишкові інфекції літа такі:

Сальмонельоз. Дизентерія. Харчові токсикоінфекції. Ботулізм. Холера. Гепатити А і Е.

А до вірусних інфекцій ще відносяться ротавірус, ентеровірус та інші. Небезпека зростає, коли в людей обмежений доступ до води.

Після підриву росіянами Каховської ГЕС, саме така ситуація спостерігається в Херсонській області. До речі, ти можеш допомогти херсонцям фінансово, продуктами чи іншою гуманітарною допомогою.

Як убезпечитися від кишкових інфекцій влітку

Щоб не інфікуватися та не хворіти влітку, потрібно дотримуватися простих правил гігієни та споживання їжі. До них відносяться такі:

Мий руки з милом перед уживанням їжі, після відвідування туалету, повернення з вулиці додому. Не торкайся рота та обличчя брудними руками. Якщо доступу до води тимчасово немає, користуйся антисептиком. Вживай продукти перевірених торгових марок, не купуй їх на стихійних ринках. Мий фрукти, овочі та ягоди перед уживанням кип’яченою водою. Приготовану їжу клади в холодильник, щоб вона не псувалася за високих температур та на неї не сідали мухи. Не їж сирі яйця, некип’ячене молоко та інші продукти, які потребують термічної обробки перед споживанням. Не купайся у водоймах зі вмістом шкідливих речовин, або таких, що не пройшли перевірку на безпечність.

Якщо літо для тебе — пора айс-лате, а крім прохолодної кави не хочеться нічого — читай, чому не можна пити каву на голодний шлунок.

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