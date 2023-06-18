Мытья рук недостаточно! Как обезопасить себя от кишечных инфекций лета и какие они бывают

Лето любим и ждем не только мы, но и кишечные инфекции, которым значительно проще размножаться в теплой среде. Грязные руки, сомнительные продукты, мухи и зараженные водоемы — идеальный способ заразиться. Читай в материале о самых распространенных кишечных инфекциях лета и как себя обезопасить.
Летом кишечные инфекции часто передаются от детей взрослым и наоборот. Ведь теплая среда идеальна для размножения бактерий. Многие люди страдают кишечными инфекциями именно летом по ряду причин.
К ним относятся жара, пренебрежение правилами гигиены, инфицированные продукты. Инфицируется еда не только из-за ГМО, но и неправильной температурой хранения, технологией приготовления и некачественной водой.
Самые распространенные кишечные инфекции лета такие:
А к вирусным инфекциям еще относятся ротавирус, энтеровирус и другие. Опасность растет, когда у людей ограничен доступ к воде.
После подрыва россиянами Каховской ГЭС, именно такая ситуация наблюдается в Херсонской области. Кстати, ты можешь помочь херсонцам финансово, продуктами или другой гуманитарной помощью.
Чтобы не инфицироваться и не болеть летом, нужно соблюдать простые правила гигиены и еды. К ним относятся следующие:
Если лето для тебя — это пора айс-латте, а кроме прохладного кофе не хочется ничего — читай, почему нельзя пить кофе на голодный желудок.
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