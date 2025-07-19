Полесья в опасности: как изменения погоды расширяют границы степи на север

На юге и центре Украины в последние годы фиксируют значительные засухи. На это влияют непосредственные причины, например потеря Каховской ГЭС. Однако есть и неочевидные причины, связанные с войной и не только.

Заведующая отделом синоптической метеорологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух в интервью Укринформ рассказала, почему погода в Украине меняется и как боевые действия ускоряют этот процесс.

Изменение погоды в Украине: при чем здесь война

Уже второй год мы наблюдаем сильную засуху, которая связана с циркуляцией атмосферы и с преобладанием антициклональной погоды. Такая погода приводит к высокой температуре и отсутствию осадков на больших площадях.

Однако изменение климата не произошло одномоментно, это процесс десятилетий. В Украине постоянное повышение температуры наблюдается примерно с середины 1950-х годов.

Не проходят бесследно более короткие по масштабу синоптические процессы, определяющие погоду в конкретные сезоны. Именно они формируют аномально сухие условия по состоянию на сегодня.

В настоящее время о влиянии войны на погоду экологи и синоптики говорят осторожно. Они могут подсчитать количество дополнительных выбросов парниковых газов из-за боевых действий, но им трудно однозначно проследить, как эти выбросы повлияли на температуру или осадки именно в Украине.

— Разве мы видим пожарную опасность — сухая жаркая погода плюс обстрелы или поджоги, это все создает пожар, — говорит Вера Балабух.

Вернется ли в Украину Великий Луг

Относительно возвращения к экосистемам Большого Луга на месте утраченного Каховского водохранилища экспертка говорит скептически:

— Я не думаю, что мы вернемся в эту зону. Климатические условия на территории Украины уже не те же.

Режим осадков меняется, температура повышается, а условия, которые формировали экосистемы Большого Луга в начале XX века, уже нельзя воспроизвести.

Из-за повышения температуры и роста дефицита осадков в летний период экосистемы будут и дальше меняться.

Вера Балабух обращает внимание на общую тенденцию смещения природных зон на север. Степь все чаще страдает от засухи, а ее граница продвигается дальше в северном направлении.

А площадь Олешковских песков увеличивается, что свидетельствует об активном опустынении.

Что происходит с Полесьем

Температурные изменения затронули и северные области. Наибольший же рост среднегодовой температуры наблюдается на Полесье — в Черниговской и Сумской областях. Там преобладают песчаные почвы, а из-за болотистой местности возрастает риск пожаров.

В лесной зоне Полесья возникают степные виды растений и животных, что свидетельствует об изменении экосистем. А высыхание болот означает не только утрату уникальных сред, но и повышение выбросов парниковых газов, в частности метана.

Погода становится менее предсказуемой из-за экстремальных явлений. По словам Веры Балабух, всегда трудно предвидеть события, которые происходят раз в сто лет. Особенно трудно прогнозировать летние ливни или засухи в условиях ограниченных данных.

В Украине нет радиолокационных и аэрологических наблюдений, а спутниковой информации недостаточно для детального анализа.

Синоптики работают в условиях неопределенности. Так произошло с аномально холодной весной 2025 года в центре Украины и нынешними подтоплениями на западе Украины.

Как повлияет на Украину потеря Каховского водохранилища

Потеря Каховского водохранилища повлияет на климатические и экологические процессы юга Украины и станет причиной усиления пылевых бурь.

Есть большая вероятность, что нас могут ожидать мощные пылевые бури, которых у нас не было лет 30 и больше, — предупреждает синоптик.

Также на это может повлиять засуха, потеря лесополос из-за боевых действий, а также интенсивная вспашка полей без защитной растительности в начале весны. Лесные полосы, которые задерживали влагу и уменьшали скорость ветра, сегодня либо выгорели, либо полностью уничтожены.

Выбросы парниковых газов в мире не сокращаются, а только растут. Война в Украине с взрывами, боевыми действиями и гонкой вооружений способствует увеличению выбросов парниковых газов.

Мы также более подробно рассказывали, какими выбросами дышат украинцы после массированных обстрелов.

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