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Полесья в опасности: как изменения погоды расширяют границы степи на север

Ирина Танасийчук, журналист сайта 19 июля 2025, 09:00
Полесья в опасности: как изменения погоды расширяют границы степи на север
Фото Unsplash

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