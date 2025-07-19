Для тебе Новини

Полісся у небезпеці: як зміни погоди розширюють межі степу на Північ

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 19 Липня 2025, 09:00
Полісся у небезпеці: як зміни погоди розширюють межі степу на Північ
Фото Unsplash

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь