Полісся у небезпеці: як зміни погоди розширюють межі степу на Північ

На Півдні та Центрі України протягом останніх років фіксують значні посухи. На це впливають безпосередні причини, наприклад, втрата Каховської ГЕС. Проте є й неочевидні причини, пов’язані з війною.

Завідувачка відділу синоптичної метеорології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух в інтерв’ю Укрінформ розповіла, чому погода в Україні змінюється та як бойові дії пришвидшують цей процес.

Зміна погоди в Україні: до чого тут війна

Вже другий рік поспіль ми спостерігаємо сильну посуху, яка пов’язана з циркуляцією атмосфери та з переважанням антициклональної погоди. Така погода призводить до високої температури й відсутності опадів на значних площах.

Проте зміна клімату не відбулася одномоментно, це процес десятиліть. В Україні стале підвищення температури спостерігається приблизно з середини 1950-х років.

Не проходять безслідно коротші за масштабом синоптичні процеси, які визначають погоду в конкретні сезони. Саме вони формують аномально сухі умови станом на зараз.

Нині про вплив війни на погоду екологи та синоптики говорять обережно. Вони можуть підрахувати кількість додаткових викидів парникових газів через бойові дії, але їм важко однозначно простежити, як саме ці викиди вплинули на температуру чи опади саме в Україні.

— Хіба що ми бачимо пожежну небезпеку — суха спекотна погода плюс обстріли чи підпали, це все створює пожежу, — каже Віра Балабух.

Чи повернеться до України Великий Луг

Щодо повернення до екосистем Великого Лугу на місці втраченого Каховського водосховища експертка говорить скептично:

— Я не думаю, що ми повернемося до тієї зони. Кліматичні умови на території України вже не ті самі.

Режим опадів змінюється, температура підвищується, а ті умови, які формували екосистеми Великого Лугу на початку XX століття, вже не можна відтворити.

Через підвищення температури й зростання дефіциту опадів у літній період екосистеми будуть й надалі змінюватися.

Віра Балабух звертає увагу на загальну тенденцію зміщення природних зон на північ. Степ дедалі частіше потерпає від посухи, а його межа просувається далі у північному напрямку.

Натомість площа Олешківських пісків збільшується, що свідчить про активне опустелювання.

Що відбувається з Поліссям

Температурні зміни торкнулися і північних областей. А найбільше зростання середньорічної температури спостерігається на Поліссі — в Чернігівській і Сумській областях. Там переважають піщані ґрунти, а через болотисту місцевість зростає ризик пожеж.

У лісовій зоні Полісся з’являються степові види рослин і тварин, що свідчить про зміну екосистем. А висихання боліт означає не лише втрату унікальних середовищ, а й підвищення викидів парникових газів, зокрема метану.

Погода стає менш передбачуваною через екстремальні явища. За словами Віри Балабух, завжди важко передбачати події, які трапляються раз на сто років. Та особливо важко прогнозувати літні зливи або посухи в умовах обмежених даних.

В Україні бракує радіолокаційних і аерологічних спостережень, а супутникової інформації недостатньо для детального аналізу.

Синоптики працюють в умовах невизначеності. Так сталось з аномально холодною весною 2025 в центрі України та нинішніми підтопленнями на заході України.

Як вплине на Україну втрата Каховського водосховища

Втрата Каховського водосховища вплине на кліматичні й екологічні процеси півдня України та стане причиною посилення пилових бур.

Є велика ймовірність, що нас можуть чекати потужні пилові бурі, яких у нас не було років 30 і більше, — попереджає синоптикиня.

Також на це може вплинути посуха, втрата лісосмуг через бойові дії, а також інтенсивне орання полів без захисної рослинності на початку весни. Лісосмуги, які затримували вологу і зменшували швидкість вітру, сьогодні або вигоріли або вщент знищені.

Викиди парникових газів у світі не скорочуються, а лише зростають. Війна в Україні з вибухами, бойовими діями та гонкою озброєнь сприяє збільшенню викидів парникових газів.

Ми також детальніше розповідали, якими викидами дихають українці після масованих обстрілів.

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