Повернення пилових бур? Як війна вплине на зміну клімату в Україні та на що треба очікувати

Зруйновані міста, ліси та лісосмуги, забрудненні водойми, забруднене повітря — усе це наслідки війни, які впливають на зміну клімату. Війна завдає непоправної шкоди довкіллю, і ці наслідки можуть відчути не лише в Україні, а й в Європі.

Кандидатка географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух розповіла для РБК-Україна, як може змінитися клімат в Україні через воєнні дії та чому є імовірність повернення пилових бур.

Кліматичні наслідки війни в Україні

За словами Балабух, найбільше зміну клімату можуть відчути південні та східні регіони.

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— Руйнування Каховської ГЕС та втрата Каховського водосховища зумовить зростання континентальності клімату, підвищення температури повітря весною та в першу половину літа. Як наслідок, буде зміщення початку теплого періоду, літа, періодів вегетації та активної вегетації, їхнього теплозабезпечення, зміниться і тривалість цих періодів, — розповідає науковиця.

За її словами, може суттєво змінитися режим зволоження прилеглих територій. Такі зміни з більшою ймовірністю спостерігатимуться у весняно-літній сезон і проявлятимуться у зменшенні вологовмісту атмосфери і, відповідно, хмарності, кількості опадів.

— Регіон належить до зони ризикованого землеробства в Україні, — акцентує науковиця. Додає, що підвищення температури повітря та збільшення дефіциту вологи можуть привести до зростання посушливості та опустелювання значних територій регіону.

Збільшиться ризик виникнення пилових бур, суховіїв, надзвичайної пожежної небезпеки, — говорить Балабух.

Науковиця пояснює, що через знищення зелених насаджень може змінитися температурний режим, режим зволоження, також насадження зменшують концентрацію CO2 в атмосфері. Крім того, у степовій частині України лісосмуги використовували ще й для захисту населених пунктів від пилових бур. Уже понад 30 років на цій території не спостерігалося сильних пилових бур.

Зараз бойові дії ведуться у лісосмугах і лісах, які були посаджені в степових регіонах. Значна частина їх уже знищена і знищуватиметься далі. Тому кліматологиня прогнозує, що одним із наслідків війни в Україні буде збільшення повторюваності та інтенсивності пилових бур, які відчує і Європа.

Війна вже спричинила екоцид в Одеській області. У морі масово гинули дельфіни, а на суші — рідкісні птахи.

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