Возвращения пылевых бурь? Как война повлияет на изменение климата в Украине и что стоит ожидать

Разрушенные города, леса и лесополосы, загрязненные водоемы, загрязненный воздух — все это последствия войны, которые влияют на изменение климата. Война наносит непоправимый вред окружающей среде, и эти последствия могут ощутить не только в Украине, но и в Европе.

Кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух рассказала для РБК-Украина, как может измениться климат в Украине из-за военных действий, и почему есть вероятность возвращения пылевых бурь.

Климатические последствия войны в Украине

По словам Балабух, наибольшее изменение климата могут ощутить южные и восточные регионы.

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— Разрушение Каховской ГЭС и потеря Каховского водохранилища повлечет за собой рост континентальности климата, повышение температуры воздуха весной и в первую половину лета. Как следствие, будет смещение начала теплого периода, лета, периодов вегетации и активной вегетации, их теплообеспечения, изменится и продолжительность этих периодов, — рассказывает ученая.

По ее словам, может существенно измениться режим увлажнения близлежащих территорий. Такие изменения с большей вероятностью будут наблюдаться в весенне-летний сезон и проявляться в уменьшении влагосодержания атмосферы и, соответственно, облачности, осадков.

— Регион принадлежит зоне рискованного земледелия в Украине, — акцентирует ученая. Добавляет, что повышение температуры воздуха и увеличение дефицита влаги может привести к росту засушливости и превращении в пустыню значительных территорий региона.

Увеличится риск возникновения пылевых бурь, суховеев, чрезвычайной пожарной опасности, — говорит Балабух.

Ученая объясняет, что из-за уничтожения зеленых насаждений может измениться температурный режим, режим увлажнения, а также насаждения уменьшают концентрацию CO2 в атмосфере. Кроме того, в степной части Украины лесополосы использовали еще для защиты населенных пунктов от пылевых бурь. Уже более 30 лет на этой территории не наблюдалось сильных пылевых бурь.

Сейчас боевые действия ведутся в лесополосах и лесах, которые были посажены в степных регионах. Значительная часть из них уже уничтожена и будет уничтожаться дальше. Поэтому климатолог прогнозирует, что одним из последствий войны в Украине станет увеличение повторяемости и интенсивности пылевых бурь, которые ощутит и Европа.

Война уже повлекла за собой экоцид в Одесской области. В море массово погибали дельфины, а на суше — редкие птицы.

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