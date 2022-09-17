Высохшие заповедные озера и погибшие краснокнижные птицы: как война привела к экологической катастрофе в Одесской области

Проходит седьмой месяц героического сопротивления народа Украины против российских захватчиков. Эта ужасная и кровавая война унесла уже десятки тысяч жизней наших людей и детей.

Природа также страдает от постоянных взрывов ракет и разрывов снарядов. В национальном заповеднике Тузловские лиманы высохли заповедные цветные озера, названные в честь академика Ювеналия Зайцева.

Поэтому рыбаки остались без рыбы, а краснокнижные птицы — без пищи.

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Из-за минирования Черного моря вода в озера и лиманы почти не поступает. Также не было стока пресной воды по малым рекам. Вовсе нет водообмена между Черным морем и Тузловскими лиманами.

К тому же в этом году уровень воды в реке Дунай крайне низок и поэтому вода в лиманы Джантшейский и Малый Сасык тоже не поступает из Дуная и не пополняет озера, — рассказывает директор национального заповедника Тузловские лиманы Иван Русев.

Из-за химического загрязнения водоемов национального парка несколько дней назад там зафиксировали массовую гибель птиц.

На мелководьях лиманов Солоный и Бурнас обнаружили около 300 мертвых пернатых, среди которых краснокнижные тонкоклювые мартины.

Ветеринары провели исследование и обнаружили, что причина массовой гибели птиц — последствия ракетных атак на Одесскую область.

Химическое загрязнение акватории лимана Бурнас тяжелыми металлами и другими побочными химическими соединениями, в частности ракетным горючим, — это последствия рашистской бомбардировки нацпарка, особенно в начале войны, — добавил Иван Русев.

Национальный природный парк Тузловские лиманы показал последствия страшного экоцида.













Страдают от российской агрессии и дельфины. Ежедневно к берегам Одессы прибивает тела погибших белобочек и китообразных дельфинов.

По предварительным подсчетам, в Одесской области уже обнаружили более 5 000 погибших дельфинов. Впрочем, эксперты отмечают, что к берегам прибивает только 5%, остальные 95% — разлагаются в море.

Основная причина гибели дельфинов — низкочастотные сонары или гидролокаторы на российских кораблях и подлодках. С каждым днем ​​войны экологический кризис в Одесской области усугубляется.

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