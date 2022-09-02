Тысячи дельфинов погибли в Черном море — преступная война приводит к экологической катастрофе

Война уничтожает известный заповедник в Одесской области — Тузловские лиманы. Там почти каждый день умирают животные, рыбы и птицы.

А в Черном море гибнут дельфины. Если ничего не изменится, это приведет к экологической катастрофе. Море может стать безжизненным.

Журналисты телеканала FreeДOM выяснили, что причина гибели дельфинов — низкочастотные сонары или гидролокаторы на российских кораблях и подлодках. Эти устройства предназначены для обнаружения подводных объектов.

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Также животные погибают от разрыва бомб и мин. Ведь найденные экологами на побережье особи целые и не имеют следов браконьерских сетей. От сильных звуков дельфины получают акустические травмы, из-за чего слепнут и погибают.

По оценкам начальника научного отдела Национального природного парка Тузловские лиманы Ивана Русева, с начала войны в Черном море погибли около пяти тысяч дельфинов.

Украинцы готовы отдать жизнь за родную землю. Но начинать можно с более легкого — сортировки мусора. Сейчас в нашем государстве менее 1% бытовых отходов утилизируется. Так что пора задуматься.

Читай, что нужно знать про сортирование мусора в Украине.

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