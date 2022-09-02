Тисячі дельфінів загинули у Чорному морі — злочинна війна призводить до екологічної катастрофи

Війна знищує відомий заповідник на Одещині — Тузловські лимани. Там майже щодня помирають тварини, риби та птахи.

А у Чорному морі гинуть дельфіни. Якщо нічого не зміниться, це призведе до екологічної катастрофи. Море може стати неживим.

Журналісти телеканалу FreeДOM з’ясували, що причина загибелі дельфінів – низькочастотні сонари чи гідролокатори на російських кораблях та підводних човнах. Ці пристрої призначені для виявлення підводних об’єктів.

Також тварини гинуть від розриву бомб та мін. Адже знайдені екологами на узбережжі особини цілі й не мають слідів браконьєрських мереж. Від сильних звуків дельфіни одержують акустичні травми, через що сліпнуть і гинуть.

За оцінками начальника наукового відділу Національного природного парку Тузловські лимани Івана Русєва, з початку війни в Чорному морі загинуло близько п’яти тисяч дельфінів.

Українці готові віддати своє життя за рідну землю. Але починати можна з легшого — сортування сміття. Наразі в нашій державі менше ніж 1% побутових відходів утилізується. Отож час замислитись.

Читай, що потрібно знати про сортування сміття в Україні.

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