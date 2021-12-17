Ще не почав сортувати сміття? Ми розкажемо, чому це нескладно

Впродовж останніх років у всьому світі почали активно піклуватися про навколишнє середовище. Зміни клімату, пожежі, потопи, вимирання рідкісних видів тварин — щороку ці події набувають усе більшого масштабу.

Ми спостерігаємо за ними, але не вживаємо жодних заходів. Інколи здається, що поки такі страшні події не торкнуться України, то українці не звернуть на них уваги.

Хоча, якщо вирубування прекрасних карпатських лісів і забруднення Дніпра не зупиняють, то невідомо, що може змусити людей сортувати сміття.

У 2020 році кожен українець в середньому викинув 302,7 кг побутових відходів, з яких:

40,6% — відправляється на спеціальні звалища;

1,3% — спалюється;



менше ніж 1% — утилізується.

Все інше сміття залишається на стихійних сміттєзвалищах, закопується в землю та забруднює її підземні води.

Для порівняння, у 2016 році середній українець викидав по 271 кг сміття за рік, у 2017 — 265 кг непотребу, а у 2018–2019 роках — уже по 280 кг. Як бачимо, за останні п’ять років кількість сміття в Україні тільки збільшується.

У нашій країні лише один завод в Києві спалює сміття з метою отримання енергії, а інший, що в Рівному, — сортує. Чи можуть два заводи забезпечити чисте довкілля в Україні?

Звичайно, що ні. По всій території країни заплановане будівництво не одного перероблювального заводу, але коли ж це відбудеться — можна тільки здогадуватись.

Ми можемо лише своїми силами зменшити кількість сміття, якщо станемо більш свідомими:

якщо не викидатимемо побите яблуко, а відріжемо гниле і приготуємо пиріг;

якщо не будемо намотувати рулон целофанових пакетів у супермаркеті заради двох огірків, а будемо користуватися багаторазовими торбинками;

якщо не братимемо в кав’ярні одноразові стаканчики для кави, а будемо приходити зі своїм горнятком.

Таких малих, проте суттєвих деталей існує багато.

А власне сортування займає якихось 10-15 хвилин. Якщо ж ти відразу ділиш сміття, коли кидаєш його до відеречка під раковиною, то ця справа може зайняти до 5 хвилин. Блогерка Олександра Голоуніна на прикладі власного досвіду розповідає, що не такий страшний вовк, як його малюють.

Ми з родиною сортуємо сміття приблизно два роки. Головною мотивацією було народження доньки. Ми довго до цього йшли і з її появою дійшли.

— З того моменту, як ти вирішуєш сортувати сміття, виникає багато незручностей, але коли згадуєш, для чого ти це робиш, то не важко себе привчити.

Ми почали з того, що перестали викидати неорганічне сміття, почали його мити й складати в коробку. За кілька місяців, коли сміття було дуже багато, ми зібрали його та відвезли на станцію сортування Україна без сміття, де дізналися, що і як сортувати, — ділиться блогерка.

Молода мама розповідає, що для сортування потрібно не так багато місця. Її родина почала сортування в маленькій квартирі з кухнею 2х2 метри, і все сміття Олександра збирала в коробках під кухонним столом. Нині блогерка сортує сміття щодня, а на переробку відправляє раз на 2-3 місяці.

Головна наша мотивація в сортуванні сміття — це наша донька і той “спадок”, який залишиться нашим нащадкам.

— Саме сортування не коштує жодної копійки, платити тільки треба за те сміття, яке не піддається переробці та яке спалюють на заводі. В нашій родині це 100 гривень раз на 2-3 місяці, — розказує вона.

Олександра розповідає, що сортування сміття займає кілька хвилин на день, щоб промити його та розкласти по коробках. Ще десь чотири години раз на 2-3 місяці, щоб зібрати його та відвезти на станцію сортування.

— Наші знайомі також почали прислухатися до нас. Я активно транслюю тему сортування у себе в блозі, тому багато людей наслідують наш приклад.

На мою думку, більшість людей в Україні не сортують сміття тому, що думають, що це надто складно, але це справа звички. Чим частіше ти це робиш, тим легше стає, — каже дівчина.

Тож сортування — це зовсім не складно, а швидко й корисно для нашого середовища. До справи можна залучати родину та друзів, щоб було швидше та веселіше. Якщо разом їхати на станцію, то й кілька годин поїздки минуть непомітно і весело.

— Для початку я можу порадити тим, хто починає сортувати сміття, визначитися з мотивацією. Чому і навіщо ви сортуватимете, незважаючи на що?

Коли знатимете відповідь на це питання — все стане просто. Ну, і треба зрозуміти, що все починається з тебе. І тільки ти несеш відповідальність за своє сміття. Успіхів, усе вийде! — ділиться секретом Олександра.

Крім того, своїм досвідом у сортуванні сміття з нами поділилася ще одна блогерка Анастасія Побережна. У своєму блозі вона ділиться процесом сортування та закликає людей робити так само.

— Я вже майже рік сортую сміття. В якийсь момент тема екології почала всюди підійматись: я читала різні статті й пости в Instagram, дивилась відео, слухала лекції на цю тему і задумалась, що особисто я можу зробити, щоб покращити ситуацію у світі.

Спочатку я за можливості відмовлялася від пакетів та іншого зайвого пластику, а з часом розпочала сортувати сміття.

Анастасія розповідає, що їй неважко було себе привчити до сортування, адже вона обрала той варіант, який вимагає менше зусиль.

Я мию, висушую та складаю все сміття в один мішок, потім сплачую послугу Досортування сміття, і тоді на сортувальній станції працівники самі досортовують сміття на потрібні категорії.

Я відправляю на переробку 2-3 великих мішки на 120 літрів раз на 2-3 місяці. Увесь цей час вони розташовані на балконі, тому не заважають мені, — ділиться з нами блогерка.

Дівчина каже, що замовити послугу кур’єра та вивезти один мішок сміття коштує 249 грн. Тобто це 500 грн на 2-3 місяці.

Це невелика сума для того, щоб зробити внесок в екологію та зберегти довкілля.

Мені здається, більша частина людей в Україні не сортує сміття, бо вони звикли до іншого і не замислюються над тим, що треба дбати про довкілля. А ті, хто замислюються, знаходять собі відмовки.

— Також у нас мало де є окремі контейнери для сортування і для того, щоб це робити, треба самому організовувати весь процес. Ти або сам їдеш на сортувальну станцію, або викликаєш кур‘єра і платиш гроші, і, на жаль, не так багато людей готові витрачати на це час і гроші, — пояснює Анастасія.

Також блогерка радить тим, хто хоче сортувати сміття, почати з малого — відмовитись від пластикових пакетів в супермаркеті, від пластикових трубочок для напоїв, за можливості зменшити споживання пластику в цілому.

Почитати статті про екологічну ситуацію у світі. Подивитись на фотографії сміттєзвалищ і зрозуміти, що так далі тривати не може. Тоді, каже блогерка, бажання віддавати сміття на переробку поступово у вас з’явиться.

Тішить те, що про екологію в Україні починають піклуватися на державному рівні. З 10 грудня набрав чинності Закон Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України.

Цей закон спрямований на те, щоб зменшити використання поліетиленових пакетів у супермаркетах та на інших підприємствах. Це допоможе поліпшити стан навколишнього середовища та забезпечити чистоту та благоустрій місцевості в нашій країні.

Екологічна свідомість українців набирає обертів. Зірки шоу-бізнесу також пропагують цю тему своїм прикладом. Тож пропонуємо вам прочитати про екологічні тренди Нового року та надихнутися на правильне святкування.