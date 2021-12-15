Подорожі та натхнення

Екологічні свята: більше, ніж новий український тренд

Вікторія Покатілова, журналістка програми Вікна-новини 15 Грудня 2021, 13:00
Екологічний Новий рік

Більше новин
Екологічні свята: більше, ніж новий український тренд
Приготуй, а не купуй — МОЗ розповів, чим замінити солодкі подарунки для дітей на Миколая
Наталія Татарінцева інтерв'ю
Наталія Татарінцева про pole-dance, свій бренд косметики та імідж “дружини Кота”
санта
Санта Клаус може стати банкрутом? У чому причина
Вікна 17:30
Вікна-новини. Випуск від 15.12.2021 (17:30)
Дивитись більше

Матеріали по темі

санта
Санта Клаус може стати банкрутом? У чому причина
новый год 2022
Стіл на новий рік 2022: скільки коштуватиме новорічний стіл та як заощадити
Новорічні сукні
Що одягнути на Новий рік 2022? Поради для зустрічі року Водяного Тигра
Ялинки
Браконьєри не сплять: як ялинковий “чорний бізнес” знищує українські ліси

Відео
0:02:38
санта

Санта Клаус може стати банкрутом? У чому причина
0:35:00
Вікна 17:30
Вікна-новини. Випуск від 15.12.2021 (17:30)
0:03:54
новый год 2022
Стіл на новий рік 2022: скільки коштуватиме новорічний стіл та як заощадити
0:03:33
суд
Банк забирає житло разом із колекторами? Що робити і як не втрапити у таку ситуацію
0:21:00
Вікна-новини випуск від 15.12.2021 о 14:30
Вікна-новини. Випуск від 15.12.2021 (14:30)
0:20:00
15.12.2021
Вікна-новини. Випуск від 15.12.2021 (11:30)
0:03:32
Новорічні сукні
Що одягнути на Новий рік 2022? Поради для зустрічі року Водяного Тигра
0:04:22
Заборона одноразових пакетів
Одноразові пакети поза законом: як діє нововведення в Україні
0:35:17
Вікна 22:00
Вікна-новини. Випуск від 14.12.2021 (22:00)
0:04:13
Агресія проти України
Напруга не спадає: хто і що може зупинити наступ Москви на Україну
Більше відео
Чоловічий медогляд — коли та до кого потрібно звертатися
Читати далі
Чоловічий медогляд — коли та до кого потрібно звертатися
ONUKА назвала найкращу українську співачку та розповіла про особистий “допінг” перед концертом
Читати далі
ONUKА назвала найкращу українську співачку та розповіла про особистий “допінг” перед концертом