Екологічні свята: більше, ніж новий український тренд

Скільки гривень втрачає наш гаманець під час новорічних свят? За даними фахівців, в Україні на смітнику щорічно опиняється щонайменше 470 мільйонів гривень — зокрема, у вигляді викинутих харчів зі святкового столу, які не доїли.

А ще ж є ялинка, одяг, подарунки, декор… У підрахунках середніх витрат на одну родину мені допоміг співзасновник Київської школи економіки та в.о. міністра економіки (2019) Павло Кухта.

Якщо два роки тому це було понад 8 тисяч гривень на середньостатистичну родину, то цьогоріч українців чекають витрати на 20% більші, — певнить аналітик.

Причина — не лише загальне здорожчання продуктового кошика і собівартості непродовольчих товарів. Ми щорічно витрачаємо кошти на речі, які викинемо одразу після свят.

Більшість атрибутів Нового року українці використовують один раз і позбуваються їх або лишають десь лежати на полиці без діла. А через рік — знову купують нове.

Якби ж то йшлося лише про наші кошти. Але це також впливає на кількість відходів, які лише шкодять нам та нашому середовищу.

Павло Кухта ділиться такими розрахунками на прикладі новорічних ялинок:

Жива ялинка вивільняє в атмосферу близько 16 кг СO2, якщо її викинути гнити на сміттєзвалище. Якщо спалити у печі або переробити на щепу — до 3,5 кг СO2.

— Виробництво ж однієї штучної ялинки створює близько 40 кг викидів вуглекислого газу. Плюс викиди від її перевезення до України, адже виробляють їх здебільшого у Східній Азії. А ще токсичні викиди від виробництва пластику.

До слова, кожна тонна вуглецевих викидів пришвидшує парниковий ефект на планеті. Тому українські зими дощові й уже далеко не ті, що 10 і 20 років тому.

Щорічно Земля розігрівається на два градуси Цельсія. І це за умов стримування викидів з боку держав світу.

За даними опитувань вітчизняної Державної екологічної інспекції, найбільшими проблемами екології самі ж українці вважають:

забруднення водойм та дефіцит питної води (51,0%);

зростання кількості побутових та промислових відходів (45,9%);

забруднення атмосферного повітря (38,1%).

Новий рік, на думку фахівців, лишається святом, під час якого витрати та відходи з боку звичайних споживачів високі і найважливіше — масові.

У зв’язку з цим спеціалісти в Україні та світі заговорили про екологічний тренд на свято. І мова не лише про моду на певний стиль життя, а й про необхідність переглянути споживацьку поведінку в цілому.

В Таїланді відмовилися від пакетів і вже традиційно як обгортку для подарунків та загалом для товарів використовують бананове листя.

І хоч в Україні банани не ростуть, та з пакетами ми справу почали вирішувати — за вже чинним законом, з грудня їх не можна безкоштовно набирати досхочу. Тобто пластик — це вже дорожче — і для бюджету, і для природи.

А як щодо святкових новорічних традицій загалом?

Для цього матеріалу я зібрала історії відомих українців та лідерів думок, для яких фраза “екологічний Новий рік” — давно не екзотична.

Ната Жижченко, виконавиця та лідерка гурту ONUKA

Порада 1: якщо ялинка, то в горщику

— Довгий час всі схилялися до того, що потрібно використовувати штучні: так не вирубують дерева й несправжні ялинки можна використовувати протягом багатьох років.

Але при виробленні штучних ялинок виділяється чимало шкідливих токсинів й вони не переробляються. Тому найекологічніший варіант сьогодні — це ялинка в горщику, яку потім можна висадити або продовжувати вирощувати в себе на балконі, — розповідає Ната.

Порада 2: подарунки без обгорток

Не все, що екологічне — це недоступне чи дороге. Це може бути щось просте та бюджетне, але таке, що можна повторно використати.

— Точно не потрібно використовувати пакування зі стрічками й обгортками, з мішурою, коробками. Більшість цих матеріалів не переробляються й просто засмічують планету.

Чудовою альтернативою стане торбинка чи авоська, яку потім можна використовувати для власних цілей — корисне та функціональне пакування.

Порада 3: декор, дорогий не гаманцю, а серцю

— Як правило, ми завжди прикрашали оселю та ялинку тими самими іграшками з року в рік. У нас навіть є іграшки, що збереглися від прабабусь: старовинні, скляні, зробленні власними руками.

Одна з моїх улюблених іграшок — пап’є-маше 1930-х років у вигляді хлопчика, що мені подарувала Леся Патока. Ця іграшка абсолютно екологічна, їй майже 100 років, але вона прекрасно збереглася.

— На мою думку, сьогодні всі відходять від прикрашання поліетиленовими гірляндами та пластмасовими кульками. Прикрасити просто цукерками та фруктами — нині дуже свідоме та концептуальне рішення.

Злата Огнєвіч, співачка, головна Холостячка країни (СТБ)

Порада 1: «легальна» ялинка

Вже декілька років поспіль я замовляю ялинку в сертифікованій організації, яка займається вирощуванням дерев на продаж. Якщо легально купити дерево, ми не зашкодимо природі. Адже на місці вирубки обов’язково з’являться нові ялинки.

— А коли дерево “відслужило” свій термін на період новорічних свят, я його віддаю на екологічну утилізацію до спеціальних пунктів прийому.

Ще один лайфхак — віднести ялинку до зоопарку. Там новорічні дерева переробляють на корм та підстилки для тварин.

Порада 2: на свято — усе натуральне

Обираю на новорічний стіл лляну або конопляну скатертину. Якщо у вас є діти або ви полюбляєте робити щось своїми руками, можна змайструвати дуже гарні іграшки з ялинових шишок.

— Ще одна порада — зробити підсвічник або тримач для фото з дерев’яного бруска. Обожнюю натуральні воскові свічки.

Вони не поширюють шкідливі речовини в повітря, на відміну від парафінових. Якщо говорити про смаколики, обожнюю натуральне імбирне печиво.

Порада 3: не все — у смітник

Найпростіше — почати з сортування сміття. Відкладайте окремо пластик, зверніть увагу на його різновиди. Адже є пластик, який підлягає сортуванню, а є той, який — ні.

— Окремо складайте скло, органічні та неорганічні відходи. Не купуйте пакети, які все одно викинете. За покупками я ходжу лише з екоторбинками.

У мене їх багато, під різний настрій. Ще ношу з собою лляні мішечки, в яких зважую овочі та фрукти. Не раджу викидати непотрібний одяг у смітник. Існують спеціальні пункти прийому на переробку.

Яна Брензей, ведуча програми Вікна-новини (СТБ), журналістка

Порада: купити стільки їжі, скільки точно з’їдять

Ми не купуємо зайву їжу. Коли плануємо меню до новорічного столу, намагаємося приблизно розрахувати, скільки усе це буде важити. Умовно кажучи, кілограм олів’є, кілограм шуби, 200 грам кав’яру тощо.

— А тоді аналізуємо, скільки це грамів їжі на кожного гостя. І коли розуміємо, що рахунок вже підбирається до кілограмів, дивимося, чого можна приготувати менше.

Не подумайте, що це якесь “жлобство” і люди йдуть від нас голодними. Зовсім ні, усі ситі. Такий підхід дозволяє зменшити кількість їжі, яку доведеться викинути.

NAVKA, співачка, авторка екофлешмобу Я за чисте довкілля (внесений до Книги рекордів Гіннеса)

Порада: намальована ялинка замість живої чи штучної

Ми ялинку не купуємо, не зрізаємо, а малюємо на стіні в дитячій. Ми це робимо зазвичай протягом кількох днів всією родиною — з пензликами і акварельними фарбами в руках.

— Декор для ялинки в нас теж розмальований, зверху лише вішаємо екологічну гірлянду. Це такий крутий процес! Справжній сімейний тімбілдинг і творчий підхід!

Лілія Літковська, дизайнерка одягу LITKOVSKAYA (бренд-переможець Best Fashion Awards — 2020 у номінації Sustainable Fashion, укр. — “свідома мода”)

Порада: нове у моді — це переосмислене старе

Щоб не засмічувати планету, можна не купувати нові речі, а натомість скласти образ зі вже наявного у гардеробі одягу. Якщо ж усе-таки хочеться змін, я б радила обирати речі з перероблених матеріалів — вони представлені у колекціях українських дизайнерів одягу та митців.

— Бренди та споживачі повинні об’єднуватися з ідеєю, що один якісний жакет кращий за десять неякісних.

Наша лінійка ARTISANAL була представлена у 2019 році в рамках Паризького тижня моди. Для створення полотен ми знайшли майстринь з різних регіонів України, які володіють автентичними техніками прядіння, що були відомі ще нашим далеким предкам.

Це — переосмислені “доріжки”, створені з архівних речей та залишків тканин. У кожній колекції бренду Litkovskaya завжди присутня принаймі одна річ ARTISANAL.

Жакет з колекції ARTISANAL, створений з 50 перероблених сорочок

Анастасія Цибуляк, екоблогерка

Порада 1: ялинкові гілочки на стіл

— Замість живої чи штучної ялинки зробіть і прикрасьте вінок із гілок, придбаних на офіційному ялинковому базарі. Творчість — це теж частина свідомого життя.

Порада 2: зробіть Новий рік у власній тематиці, яка не вимагає додаткових витрат

Спочатку треба придумати, який настрій свята ви хочете мати цьогоріч. Наприклад, хочете присвятити свято птахам. На вулицю вішаєте птахівничку, насипаєте туди зерна, і перед очима у вас щоранку будуть розгортатися різні красиві історії.

— Мої донечки люблять правильно використовувати коробки з-під подарунків чи одягу. І з картону можна вирізати багато птахів, попередньо намалювавши контур пташок, вибравши їх з атласу птахів України.

Тобто святкування ви поєднуєте з вивченням природи, з годуванням птахів і водночас економією ресурсів. Це і є свідомість.

Бути свідомим куди цікавіше, ніж просто бездумно однаково наряджати ялинку, готувати ті самі салати, що і всі.

Оскільки цей наш матеріал про екологічне святкування Нового року, хочемо нагадати тобі, що ми розповідали про те, як правильно вибрати новорічну ялинку.