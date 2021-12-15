Экологические праздники: больше, чем новый украинский тренд

Сколько гривен теряет наш кошелек во время новогодних праздников? По данным специалистов, в Украине на мусорнике ежегодно оказывается по меньшей мере 470 миллионов гривен – в частности, в виде выброшенных продуктов с праздничного стола, которые не доили.

А еще есть елка, одежда, подарки, декор… В подсчетах средних расходов на одну семью мне помог основатель Киевской школы экономики и и.о. министра экономики (2019) Павел Кухта.

Если два года назад, это было более 8 тысяч гривен на среднестатистическую семью, то в этом году украинцев ждут расходы на 20% больше, – уверен аналитик.

Причина – это не только общее удорожание продуктовой корзины и себестоимости непродовольственных товаров. Мы ежегодно тратим средства на вещи, которые выбросим сразу после праздников.

Большинство атрибутов Нового года украинцы используют один раз и избавляются от них или оставляют где-то лежать на полке без дела. А через год – снова покупают новое.

Если бы речь шла только о наших средствах, но это также влияет на количество отходов, которые только вредят нам и нашей среде.

Павел Кухта делится следующими расчетами на примере новогодних елок:

Живая елка высвобождает в атмосферу около 16 кг СO2, если ее выбросить гнить на свалку. Если сжечь в печи или переделать на щепу – до 3,5 кг СO2.

— Производство одной искусственной елки создает около 40 кг выбросов углекислого газа. Плюс выбросы от ее перевозки в Украину, ведь производят их в основном в Восточной Азии. А еще ядовитые выбросы от производства пластика.

К слову, любая тонна углеродных выбросов ускоряет парниковый эффект на планете. Поэтому украинские зимы дождевые и уже далеко не те, что 10 и 20 лет назад.

Ежегодно Земля разогревается на два градуса Цельсия. И это в условиях сдерживания выбросов со стороны стран мира.

По данным опросов отечественной Государственной экологической инспекции, самыми большими проблемами экологии сами же украинцы считают:

загрязнение водоемов и дефицит питьевой воды (51,0%)

рост количества бытовых и промышленных отходов (45,9%)

загрязнение атмосферного воздуха (38,1%)

Новый год, по мнению специалистов, остается праздником, во время которого расходы и отходы со стороны обычных потребителей высокие и самое важное – массовые.

В связи с этим, специалисты в Украине и мире заговорили об экологическом тренде на праздник. И речь не только о моде на определенный стиль жизни, но и о необходимости пересмотра потребительского поведения в целом.

В Таиланде отказались от пакетов и уже традиционно в качестве обертки для подарков и в целом для товаров используют банановые листья.

И хотя в Украине бананы не растут, с пакетами мы дело начали решать – по уже действующему закону, с декабря их нельзя бесплатно набирать вволю. То есть, пластик – это уже дороже – и для бюджета, и для природы.

А как насчет праздничных новогодних традиций в целом?

Для этого материала я собрала истории известных украинцев и лидеров мнений, для которых фраза “экологический Новый год” – давно не экзотическая.

Ната Жижченко, исполнительница и лидер группы ONUKA

Совет 1: если елка, то в горшке

— Долгое время все склонялись к тому, что нужно использовать искусственные: так не вырубают деревья, и ложные елки можно использовать в течение многих лет.

Но при выработке искусственных елок выделяется немало вредных токсинов и они не перерабатываются. Поэтому, самый экологический вариант сегодня – это елка в горшке, которую потом можно высадить или продолжать выращивать у себя на балконе.

Совет 2: подарки без оберток

Не все, что экологично — это недоступно или дорого. Это может быть что-то простое и бюджетное, но можно повторно использовать.

— Точно не нужно использовать упаковку с лентами и обертками, с мишурой, коробками. Большинство этих материалов не перерабатываются и просто засоряют планету.

Прекрасной альтернативой станет сумка или авоська, которую потом можно использовать в собственных целях — полезная и функциональная упаковка.

Совет 3: декор, дорогой не кошельку, а сердцу

— Как правило, мы всегда украшали дом и елку одними и теми же игрушками из года в год. У нас даже есть игрушки, которые сохранились от прабабушек: старинные, стеклянные, сделанные собственными руками.

Одна из моих любимых игрушек – папье-маше 1930-х годов в виде мальчика, который мне подарила Леся Патока. Эта игрушка абсолютно экологична, ей почти 100 лет, но она прекрасно сохранилась.

— На мой взгляд, сегодня все отходят от украшения полиэтиленовыми гирляндами и пластмассовыми шариками. Украсить просто конфетами и фруктами – сейчас очень сознательное и концептуальное решение.

Злата Огневич, певица, главная Холостячка страны (СТБ)

Совет 1: “легальная” елка

Уже несколько лет я заказываю елку в сертифицированной организации, которая занимается выращиванием деревьев на продажу. Если легально купить дерево, мы не навредим природе. А ведь на месте вырубки обязательно появятся новые елки.

А когда дерево отслужило свой срок на период новогодних праздников, я его отдаю на экологическую утилизацию в специальные пункты приема.

Еще один лайфхак – отнести елку к зоопарку. Там новогодние деревья перерабатывают в корм и подстилки для животных.

Совет 2: на праздник – все натуральное

Выбираю на новогодний стол льняную или конопляную скатерть. Если у вас есть дети, или вы любите делать что-то своими руками, можно смастерить очень хорошие игрушки из еловых шишек.

— Еще один совет – сделать подсвечник или держатель для фото из деревянного бруска. Обожаю натуральные восковые свечи.

Они не распространяют вредные вещества на воздух, в отличие от парафиновых. Если говорить о вкусностях, обожаю натуральное имбирное печенье.

Совет 3: не все – в мусорник

Самое простое – начать с сортировки мусора. Откладывайте отдельно пластик, обратите внимание на его разновидности. Ведь есть пластик, который подлежит сортировке, а есть тот, какой нет.

— Отдельно складывайте стекло, органические и неорганические отходы. Не покупайте пакеты, которые все равно выкинете. За покупками я хожу только с эко-торбинками.

У меня их много, под разное настроение. Еще ношу с собой льняные мешочки, в которых взвешиваю овощи и фрукты. Не советую выбрасывать ненужную одежду в помойку. Есть особые пункты приема на переработк».

Яна Брензей, ведущая программы “Викна.Новости” (СТБ), журналистка

Совет: купить столько еды, сколько точно съедят

Мы не покупаем лишнюю еду. Когда планируем меню к новогоднему столу, стараемся примерно рассчитать, сколько все это будет весить. Условно говоря, килограмм оливье, килограмм шубы, 200 грамм икры и т.д.

— А потом анализируем, сколько это граммов еды на каждого гостя. И когда понимаем, что счет уже подбирается к килограммам, смотрим, чего можно приготовить поменьше.

Не подумайте, что это какое-то “жлобство”, и люди уходят от нас голодными. Вовсе нет, все сыты. Такой подход позволяет снизить количество пищи, которую придется выбросить.

NAVKA, певица, автор эко-флешмоба “Я за чистую окружающую среду” (внесен в книгу рекордов Гиннеса)

Совет: нарисованная елка вместо живой или искусственной

Мы елку не покупаем, не срезаем, а рисуем на стене в детской. Мы делаем это обычно в течение нескольких дней всей семьей – с кисточками и акварельными красками в руках.

— Декор для елки у нас тоже разрисован, сверху только вешаем экологичную гирлянду. Это такой крутой процесс! Настоящий семейный тимбилдинг и творческий подход!

Лилия Литковская, дизайнер одежды LITKOVSKAYA (бренд-победитель Best Fashion Awards — 2020 в номинации Sustainable Fashion, укр. – “сознательная мода”)

Совет: новое в моде – это переосмысленное старое

Чтобы не засорять планету, можно не покупать новые вещи, а вместо этого составить образ из уже имеющейся в гардеробе одежды. Если все же хочется перемен, я бы советовала выбирать вещи из переработанных материалов — они представлены в коллекциях украинских дизайнеров одежды и художников.

— Бренды и потребители должны объединяться с идеей, что один качественный жакет лучше десяти некачественных.

Наша линейка ARTISANAL была представлена ​​в 2019 году в рамках Парижской недели моды. Для создания полотен мы нашли мастериц из разных регионов Украины, обладающих аутентичными техниками прядения, известными еще нашим далеким предкам.

Это – переосмысленные “дорожки”, созданные из архивных вещей и остатков тканей. В каждой коллекции бренда Litkovskaya всегда присутствует как минимум одна вещь ARTISANAL».

Жакет из коллекции ARTISANAL создан из 50 переработанных рубашек

Анастасия Цыбуляк, эко-блогерка

Совет 1: елочные веточки на стол

— Вместо живой или искусственной елки сделайте и украсьте венок из веток, приобретенных на официальном елочном базаре. Творчество – это тоже часть сознательной жизни.

Совет 2: сделайте Новый год в собственной тематике, не требующей дополнительных расходов

Сначала нужно придумать, какое настроение праздника вы хотите иметь в этом году. К примеру, хотите посвятить праздник птицам. На улицу вешаете птичку, насыпаете туда зерна и перед глазами у вас каждое утро будут разворачиваться разные красивые истории.

Мои дочки любят правильно использовать коробки из-под подарков или одежды. И из картона можно вырезать много птиц, предварительно нарисовав контур птиц, выбрав их из атласа птиц Украины.

То есть празднование вы совмещаете с изучением природы, с кормлением птиц и одновременно экономией ресурсов. Это и есть сознание.

Быть сознательным куда интереснее, чем просто бездумно все равно наряжать елку, готовить те же салаты, что и все.

Так как этот наш материал об экологичном праздновании Нового года, хотим напомнить тебе, что ранее мы рассказывали о том, как правильно выбрать новогоднюю ёлку.