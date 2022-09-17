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Висохлі заповідні озера та загиблі червонокнижні птахи: як війна призвела до екологічної катастрофи на Одещині

Анастасія Кожушко, регіональна кореспондентка програми Вікна-новини 17 Вересня 2022, 19:00
Висохлі заповідні озера та загиблі червонокнижні птахи: як війна призвела до екологічної катастрофи на Одещині
Фото: Тузлівські лимани

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