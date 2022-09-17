Висохлі заповідні озера та загиблі червонокнижні птахи: як війна призвела до екологічної катастрофи на Одещині

Минає сьомий місяць героїчного спротиву народу України проти російських загарбників. Ця жахлива та кривава війна забрала вже десятки тисяч життів наших людей та дітей.

Природа також страждає від постійних вибухів ракет та розривів снарядів. У національному заповіднику Тузлівські лимани висохли заповідні кольорові озера названі на честь академіка Ювеналія Зайцева.

Тому рибалки залишились без риби, а червонокнижні птахи — без їжі.

Через мінування Чорного моря вода в озера і лимани майже не поступає. Також не було стоку прісної води по малих річках. Зовсім немає водообміну між Чорним морем та Тузлівськими лиманами.

До того ж у цьому році рівень води в річці Дунай вкрай низький і тому вода в лимани Джантшейський та Малий Сасик теж не поступає з Дунаю і не поповнює озера, — розповідає директор національного заповідника Тузлівські лимани Іван Русєв.

Через хімічне забруднення водойм національного парку кілька днів тому там зафіксували масову загибель птахів.

На мілководдях лиманів Солоний та Бурнас виявили близько 300 мертвих пернатих, серед яких червонокнижні тонкодзьобі мартини.

Ветеринари провели дослідження і виявили, що причина масової загибелі птахів — наслідки ракетних атак на Одещину.

Хімічне забруднення акваторії лиману Бурнас важкими металами та іншими побічними хімічними сполуками, зокрема ракетним пальним, — це наслідки рашистського бомбардування нацпарку, особливо на початку війни, — додав Іван Русєв.

Національний природний парк Тузлівські лимани показав наслідки страшного екоциду.













Страждають від російської агресії й дельфіни. Чи не щодня до берегів Одеси прибиває тіла загиблих білобочок та китоподібних дельфінів.

За попередніми підрахунками, на Одещині вже виявили понад 5 000 загиблих дельфінів. Утім експерти зазначають, що до берегів прибиває лише 5%, решта 95% — розкладається в морі.

Основна причина загибелі дельфінів — низькочастотні сонари чи гідролокатори на російських кораблях та підводних човнах. З кожним днем війни екологічна криза в Одеській області поглиблюється.

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