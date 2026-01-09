Що робити, якщо провалився під лід: правила безпеки та порятунку

Зима в Україні цьогоріч підступна: постійні температурні гойдалки перетворили лід на водоймах на небезпечне решето. Полтавські надзвичайники провели спеціальні навчання, аби продемонструвати, наскільки швидко людина може опинитися під водою та як вижити, коли на порятунок є лічені хвилини. Про це пише ДСНС.

Ілюзія міцності: чому лід зараз небезпечний

Зараз крига на більшості річок та озер виглядає оманливо стабільною, проте рятувальники застерігають: це пастка. Через часту зміну «плюса» на «мінус» структура льоду стає пористою та крихкою. Фахівці ДСНС під час навчань, перебуваючи у спецкостюмах та зі страховкою, продемонстрували, що навіть для підготовленої людини вихід із пролому — це надважке завдання.

Крига зараз — це не моноліт, а справжня губка, просякнута вологою. Вона не тріщить, попереджаючи про небезпеку, а просто миттєво провалюється під вагою тіла. Мокрий одяг одразу стає свинцевим і тягне людину на дно, а холодний шок сковує рухи вже за перші 30 секунд, — наголошують у ДСНС.

Як не допустити біди: правило палиці та зони ризику

Рятувальники закликають батьків провести серйозну розмову з дітьми та нагадати базові правила безпеки. Якщо ви все ж збираєтеся виходити на лід, пам’ятайте:

Ніколи не перевіряйте лід ногою . Для цього є палиця: якщо після удару з’явилася вода — негайно повертайтеся;

Оминайте чорні діри. Очерет, місця зливу стічних вод та ділянки під товстим шаром снігу — це зони, де лід найтонший.

Алгоритм виживання: якщо ви провалилися

Головне правило — жодної паніки. Вона вбиває швидше за холод.

Тримай за край: розстав руки якомога ширше по краях пролому;

Метод наповзання: намагайтеся грудьми виплисти на лід, поступово витягаючи ноги.

Назад по своїх слідах: вибравшись із води, не ставайте на ноги. Потрібно повзти у той бік, звідки ви прийшли — там лід уже перевірений вашою вагою.

Бачишлюдину в біді? Не біжіть до ополонки — ви теж підете на дно. До потерпілого потрібно підповзати. Використовуй будь-що довге: шарф, пасок, дошку чи лижу.

Пам’ятайт, що швидкість дій у такому випадку — це ціна життя. Проте найкращий порятунок — це взагалі не виходити на сумнівну кригу, поки не встановляться стабільні морози.

Головне фото: Юлия Хоменко.

Якщо тобі цікаво дізнатися більше про окопну війну в екстремальних зимових умовах, радимо переглянути сюжет, як наші бійці на передовій захищають Україну в заметіль.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!