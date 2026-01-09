Для тебе Твоя безпека

Що робити, якщо провалився під лід: правила безпеки та порятунку

Юлія Хоменко, редакторка сайту 09 Січня 2026, 16:30 3 хв.
Провалився під лід

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь