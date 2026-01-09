Что делать, если провалился под лед: правила безопасности и спасения

Зима в Украине в этом году коварна: постоянные температурные качели превратили лед на водоемах в опасное решето. Полтавские чрезвычайники провели специальные учения, чтобы продемонстрировать, насколько быстро человек может оказаться под водой и как выжить, когда на спасение есть считанные минуты. Об этом пишет ГСЧС.

Иллюзия прочности: почему лед сейчас опасен

Сейчас лед на большинстве рек и озер выглядит обманчиво стабильным, однако спасатели предостерегают: это ловушка. Из-за частой смены «плюса» на «минус» структура льда становится пористой и хрупкой. Специалисты ГСЧС во время учений, находясь в спецкостюмах и со страховкой, продемонстрировали, что даже для подготовленного человека выход из полыньи — это сверхсложная задача.

Лед сейчас — это не монолит, а настоящая губка, пропитанная влагой. Он не трещит, предупреждая об опасности, а просто мгновенно проваливается под весом тела. Мокрая одежда сразу становится свинцовой и тянет человека на дно, а холодный шок сковывает движения уже в первые 30 секунд, — подчеркивают в ГСЧС.

Как не допустить беды: правило палки и зоны риска

Спасатели призывают родителей провести серьезный разговор с детьми и напомнить базовые правила безопасности. Если вы все же собираетесь выходить на лед, помните:

Никогда не проверяйте лед ногой. Для этого есть палка: если после удара появилась вода — немедленно возвращайтесь;

Обходите черные дыры. Камыш, места слива сточных вод и участки под толстым слоем снега — это зоны, где лед самый тонкий.

Алгоритм выживания: если вы провалились

Главное правило — никакой паники. Она убивает быстрее холода.

Держись за край: расставь руки как можно шире по краям пролома;

Метод наползания: старайтесь грудью выплыть на лед, постепенно вытягивая ноги;

Назад по своим следам: выбравшись из воды, не вставайте на ноги. Нужно ползти в ту сторону, откуда вы пришли — там лед уже проверен вашим весом.

Видишь человека в беде? Не бегите к полынье — вы тоже пойдете на дно. К пострадавшему нужно подползать. Используй что-нибудь длинное: шарф, ремень, доску или лыжу.

Помните, что скорость действий в таком случае — это цена жизни. Однако лучшее спасение — это вообще не выходить на сомнительный лед, пока не установятся стабильные морозы.

Главное фото: Юлия Хоменко.

