Для тебя Твоя безопасность

Что делать, если провалился под лед: правила безопасности и спасения

Юлия Хоменко, редактор сайта 09 января 2026, 16:30 3 мин.
Провалился под лед

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь