Як пересуватися вулицями та уникнути травм під час ожеледиці — МОЗ

Міністерство охорони здоров’я України надало рекомендації, як пересуватися безпечно, щоб зменшити ризик падінь та травм — про них читай в матеріалі.

Як безпечно пересуватися вулицями, щоб уникнути травм

Мінздоров’я надало 10 рекомендації щодо того, як варто поводитись, щоб уникнути падінь:

Не користуйся телефоном під час ходьби. Краще покласти гаджет у кишеню чи сумку, а користуватися ним варто лише за потреби — телефон знижує уважність. Обирай правильне взуття. Взуття має бути зручним з рельєфною та неслизькою підошвою. Ходи повільно та без зайвого поспіху — чим повільніше йдеш, тим менший ризик падіння. Не тримай руки в кишенях. Вільні руки допоможуть утримувати баланс у випадку, якщо ти посковзнешся, а також зменшують ризик травми під час падіння. Обирай помітний одяг. На ньому у тебе мають бути світловідбивні елементи — у темряві під час ожеледиці автомобілям складніше вчасно загальмувати, а ці елементи допоможуть побачити пішоходів раніше. Старайся не носити важкі сумки — вони порушують рівновагу та збільшують ризик падіння. Якщо відчуваєш, що втрачаєш рівновагу — присядь. Це допоможе втриматися на ногах, а якщо й ні — зменшить силу удару. Приділяй особливу увагу, коли перебуваєш на дорозі, адже гальмівний шлях авто під час ожеледиці збільшується. Тримайся осторонь будівель, щоб уникнути травм від раптового падіння буруль та снігу. Якщо погода погіршується, старайся зайвий раз не виходити на вулиці взагалі.

Читати на тему Попередження про сильний мороз та сніг 9 січня: оголошено І рівень небезпеки

Якщо все ж ти впав/-ла, то передусім слід оцінити свій стан. У разі удару голови або підозри на перелом одразу варто телефонувати 103 або 112.

Крім того, якщо ти не отримав/-ла серйозних травм, все одно на тілі можуть лишитися синці та спричиняти біль. Ось що варто з ними зробити:

забезпеч спокій вдареній ділянці;

наклади тугу тиснучу пов’язку;

щоб зменшити біль та набряк, приклади лід або холодний компрес, і забиту частину тіла тримай на підвищенні.

Навіть попри відсутність ушкоджень, поспостерігай за самопочуттям кілька днів і в разі погіршення стану звернися до лікаря.

Раніше ми писали, як запобігти переохолодженню — читай в матеріалі, що можна зробити постраждалому.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!