Як пересуватися вулицями та уникнути травм під час ожеледиці — МОЗ

Міністерство охорони здоров’я України надало рекомендації, як пересуватися безпечно, щоб зменшити ризик падінь та травм — про них читай в матеріалі.
Як безпечно пересуватися вулицями, щоб уникнути травм
Мінздоров’я надало 10 рекомендації щодо того, як варто поводитись, щоб уникнути падінь:
- Не користуйся телефоном під час ходьби. Краще покласти гаджет у кишеню чи сумку, а користуватися ним варто лише за потреби — телефон знижує уважність.
- Обирай правильне взуття. Взуття має бути зручним з рельєфною та неслизькою підошвою.
- Ходи повільно та без зайвого поспіху — чим повільніше йдеш, тим менший ризик падіння.
- Не тримай руки в кишенях. Вільні руки допоможуть утримувати баланс у випадку, якщо ти посковзнешся, а також зменшують ризик травми під час падіння.
- Обирай помітний одяг. На ньому у тебе мають бути світловідбивні елементи — у темряві під час ожеледиці автомобілям складніше вчасно загальмувати, а ці елементи допоможуть побачити пішоходів раніше.
- Старайся не носити важкі сумки — вони порушують рівновагу та збільшують ризик падіння.
- Якщо відчуваєш, що втрачаєш рівновагу — присядь. Це допоможе втриматися на ногах, а якщо й ні — зменшить силу удару.
- Приділяй особливу увагу, коли перебуваєш на дорозі, адже гальмівний шлях авто під час ожеледиці збільшується.
- Тримайся осторонь будівель, щоб уникнути травм від раптового падіння буруль та снігу.
- Якщо погода погіршується, старайся зайвий раз не виходити на вулиці взагалі.
Якщо все ж ти впав/-ла, то передусім слід оцінити свій стан. У разі удару голови або підозри на перелом одразу варто телефонувати 103 або 112.
Крім того, якщо ти не отримав/-ла серйозних травм, все одно на тілі можуть лишитися синці та спричиняти біль. Ось що варто з ними зробити:
- забезпеч спокій вдареній ділянці;
- наклади тугу тиснучу пов’язку;
- щоб зменшити біль та набряк, приклади лід або холодний компрес, і забиту частину тіла тримай на підвищенні.
Навіть попри відсутність ушкоджень, поспостерігай за самопочуттям кілька днів і в разі погіршення стану звернися до лікаря.
Раніше ми писали, як запобігти переохолодженню — читай в матеріалі, що можна зробити постраждалому.
