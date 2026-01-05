Для тебе Твоя безпека

Як запобігти переохолодженню: перелік правил і допомога постраждалому

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 05 Січня 2026, 19:00 3 хв.
що робити під час переохолодження
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь