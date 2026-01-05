Як запобігти переохолодженню: перелік правил і допомога постраждалому

Центр громадського здоров’я МОЗ України оприлюднило критично важливі рекомендації щодо захисту від переохолодження.

Медики наголошують, що холод може бути смертельним не лише під час рекордних морозів, а й за цілком м’якої зимової погоди — поради МОЗ читай у матеріалі.

Переохолодження: яка небезпека та надання першої медичної допомоги

Багато хто помилково вважає, що переохолодження загрожує лише за екстремальних температур, однак небезпека виникає вже при +4°C. Ризики виникнення переохолодження значно зростають, якщо:

Людина перебуває у вологому або спітнілому одязі.

На вулиці сильний вітер.

Людина довгий час залишається малорухомою.

Зниження температури тіла нижче 35°C порушує роботу серця, мозку та легень. Без вчасної допомоги це призводить до фатальних наслідків. Найбільш вразливими категоріями є діти та люди похилого віку.

Симптоми переохолодження часто наростають непомітно для самої людини. Варто звернути увагу на сильне тремтіння, бліду чи холодну шкіру. Крім цього починається порушення координації, нечітка мова, поверхневе дихання. Серед критичних симптомів виділяють сонливість, сплутаність свідомості або її повна втрата.

Щоб уникнути переохолодження, дотримуйся простих, але дієвих правил:

Одягай кілька шарів одягу. Це створює повітряний прошарок, який тримає тепло краще за одну товсту куртку. Шапка, шарф, рукавички та тепле сухе взуття — це обов’язковий мінімум. Більшість тепла тіло втрачає саме через голову та кінцівки. Рухайся, щоб зігрітися, але не допускай активного потовиділення. Мокрий одяг охолоджує тіло в рази швидше. Жодного алкоголю: спиртне створює ілюзію тепла, розширюючи судини на поверхні шкіри, але насправді організм втрачає внутрішню енергію ще швидше. Взимку організму потрібно більше палива. Не виходь з дому голодними та пий достатньо води.

Перша допомога: як допомогти постраждалому

Якщо ти помітив/-ла людину з ознаками переохолодження, дій за наступним алгоритмом:

Перемісти людину в тепло. Якщо одяг вологий — негайно зніми його та вдягни потерпілого у сухі речі, укрий додатково ковдрами, коли є така можливість. Дай потерпілій людині теплий солодкий чай або воду. Після цього слід поступово зігрівати центр тіла(шия, груди, пах).

Категорично заборонено поливати переохолоджені ділянки гарячою водою або розтирати їх. Це призводить до пошкодження капілярів та може викликати некроз тканин. У разі погіршення стану або втрати свідомості негайно телефонуй за номерами 103 або 112.

