Чи можна займатись інтенсивним спортом перед сном — відповідь лікарів

Традиційні рекомендації щодо сну радять уникати вправ перед сном, але останні дослідження показують, що це не завжди так.

The New York Times, зсилаючись на експертів зі сну та вправ, повідомляє, що помірні тренування за годину до сну не шкодять, а іноді навіть покращують відпочинок — деталі досліджень читай у матеріалі.

Чи можна займатись спортом перед сном

Помірні вправи, такі як вечірня прогулянка, легкий біг чи йога, не шкодять сну, а навпаки, допомагають розслабитися. Вони зменшують стрес, вивільняють ендорфіни та сприяють чистоті думок, готуючи тіло до відпочинку. Однак тривалі помірні навантаження, наприклад, тригодинний біг, можуть порушити здоровий сон.

Інтенсивні вправи — складніша тема: деякі дослідження показують мінімальний негативний ефект, однак інші вказують на проблеми із засинанням. Серед причин модна виділити підвищення температури тіла та активація fight or flight системи, що вивільняє гормони стресу.

Вчений Джош Леота радить завершувати інтенсивні тренування за 3 години до сну, аби тіло повернулося до норми. Краще зробити кілька вечірніх вправ, аніж зовсім нічого, але помірних, аби не надто перевантажувати організм, каже кардіолог Крістофер Танаян. Уникай яскравого освітлення, кофеїнових напоїв та пізніх прийомів їжі — і все зі сном буде чудово.

