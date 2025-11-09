Два рази на день — необов’язково: як насправді треба чистити зуби

Багато хто вважає, що чистити зуби двічі на день — це золоте правило для здоров’я рота, але експерти стверджують, що якість важливіша за кількість.

Читай у матеріалі, чи дійсно слід чистити зуби двічі на добу та як правильно їх чистити.

Зуби два рази на день можна не чистити: що відомо

У статті BBC News науковець розвінчує поширені міфи про догляд за зубами, спираючись на власні твердження та поради стоматологів.

Доктор Правін Шарма з Університету Бірмінгема наголошує:

Якщо твої ясна кровоточать або опухли, це знак, що потрібно чистити краще.

Він радить, якщо часу на чистку зубів у тебе обмаль, краще чистити ретельно один раз на день і швидко — другий, а якщо плануєш чистити лише один раз, то краще це робити ввечері з використанням зубної нитки. Однак замість традиційної нитки фахівці рекомендують міжзубні щітки для ефективнішого очищення.

Техніка чистки також грає ключову роль: чисти усі поверхні зубів (зовнішню, жувальну, внутрішню) маленькими круговими рухами, уникаючи сильного тиску, і приділяй увагу лінії ясен. Експерти радять підходити до процесу усвідомлено, без відволікань на телефон.

Ідеально чистити зуби перед сніданком, бо після кислої їжі емаль розм’якшується, і щітка може її пошкодити

, — пояснює доктор Шарма.

Ще один міф стосується полоскання: після чистки зубів не треба змивати пасту водою, аби фтор залишився на зубах. Щодо вибору пасти: головне, аби у ній була наявність фтору, а не ціна чи спеціальні добавки.

