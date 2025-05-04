Жувати чи не жувати: що варто знати про вплив гумки на здоров’я рота

Стоматологи поділилися з REAL SIMPLE своїми поглядами на переваги та недоліки цього популярного продукту.

Шкода жувальної гумки: чому варто бути обережними

Жувальна гумка може мати негативні наслідки для щелепи, особливо якщо її жувати часто і тривалий час.

Постійне жування, особливо при виборі гумки, яку важко жувати, може викликати втому щелепи й навіть спричинити проблеми зі скронево-нижньощелепним суглобом.

Деякі пацієнти скаржаться на головний біль і клацання щелеп, що іноді пов’язують з надмірним вживанням жувальної гумки.

Особливо це стосується людей, які мають стоматологічні апарати, коронки або інші стоматологічні втручання.

В таких випадках жування жуйки може створити додаткове навантаження на щелепу і призвести до неприємних відчуттів.

Крім того, жувальна гумка з цукром може бути справжнім ворогом для зубів, адже вона практично перетворює їх на “цукрові пастки”.

Але навіть деякі варіанти без цукру не завжди безпечні — підсолоджувачі, такі як сорбіт, можуть викликати здуття живота або гази при надмірному споживанні.

З нещодавно опублікованих досліджень також стало відомо, що жувальна гумка може виділяти мікропластик у слину.

Хоча це дослідження не має остаточних доказів щодо шкідливості мікропластика для здоров’я, це питання все ж викликає занепокоєння.