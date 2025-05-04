Жувати чи не жувати: що варто знати про вплив гумки на здоров’я рота

Фото Pexels Жувальна гумка давно стала невіддільною частиною нашого повсякденного життя: її жують після обіду для освіження подиху, або просто заради розваги. Але чи дійсно вона корисна для нашого здоров’я, або може мати непомітні негативні наслідки. Стоматологи поділилися з REAL SIMPLE своїми поглядами на переваги та недоліки цього популярного продукту. Шкода жувальної гумки: чому варто бути обережними Жувальна гумка може мати негативні наслідки для щелепи, особливо якщо її жувати часто і тривалий час. Постійне жування, особливо при виборі гумки, яку важко жувати, може викликати втому щелепи й навіть спричинити проблеми зі скронево-нижньощелепним суглобом. Деякі пацієнти скаржаться на головний біль і клацання щелеп, що іноді пов’язують з надмірним вживанням жувальної гумки.Фото:Pexels Особливо це стосується людей, які мають стоматологічні апарати, коронки або інші стоматологічні втручання. В таких випадках жування жуйки може створити додаткове навантаження на щелепу і призвести до неприємних відчуттів. Крім того, жувальна гумка з цукром може бути справжнім ворогом для зубів, адже вона практично перетворює їх на “цукрові пастки”. Але навіть деякі варіанти без цукру не завжди безпечні — підсолоджувачі, такі як сорбіт, можуть викликати здуття живота або гази при надмірному споживанні. З нещодавно опублікованих досліджень також стало відомо, що жувальна гумка може виділяти мікропластик у слину. Хоча це дослідження не має остаточних доказів щодо шкідливості мікропластика для здоров’я, це питання все ж викликає занепокоєння. Читати на тему Хочу білосніжну усмішку! Розповідаємо, як відбілити зуби в домашніх умовах Хочеш білосніжну усмішку? Ми розповіли про кілька нескладних методів, які допоможуть тобі відбілити зуби. Користь жувальної гумки: чи є в цьому сенс? Попри деякі недоліки, жувальна гумка може бути корисною для ротової порожнини. Вона допомагає стимулювати вироблення слини, що допомагає змити частки їжі та нейтралізувати кислоти, які можуть сприяти розвитку карієсу. Це особливо корисно, якщо чистити зуби неможливо через відсутність доступу до щітки. Фото: Pexels Жування безцукрової гумки, особливо на основі ксилітолу, може бути ефективним способом захисту зубів від карієсу. Ксилітол, природний цукровий спирт, є чудовим замінником цукру і допомагає зменшити кількість бактерій, що викликають карієс. Як жувати гумку без шкоди Завжди обирай жувальну гумку без цукру, а краще, якщо вона містить ксилітол. Це допоможе тобі уникнути шкоди для зубів і забезпечить додатковий захист від карієсу. Не забувай, що жувальна гумка не повинна заміняти щоденне чищення зубів щіткою та ниткою. Вона може бути чудовим доповненням, але не основним способом догляду за ротовою порожниною. Фото: Pexels Жувальна гумка не є ані шкідливою, ані незамінною частиною догляду за ротовою порожниною. Вибір правильної жуйки й помірне її використання можуть бути корисними для твоєї посмішки, але не заміняють основні процедури, такі як чищення зубів. Важливо обирати гумку без цукру і віддавати перевагу тим варіантам, що містять ксилітол, щоб підтримати здоров’я зубів на довгий час. Чи знаєш ти, що використання зубної нитки може допомогти знизити ризик інсульту? Читай в нашому матеріалі, як простий догляд за зубами може покращити твоє здоров’я. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Здоров'я Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter