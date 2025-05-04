Жевать или не жевать: что стоит знать о влиянии жвачки на здоровье рта

Жевательная резинка давно стала неотъемлемой частью нашей повседневной жизни: ее жуют после обеда для освежения дыхания, или просто в качестве развлечения на встречах.

Но действительно ли она полезна для нашего здоровья, или может иметь незаметные негативные последствия?

Стоматологи поделились с REAL SIMPLE своими взглядами на преимущества и недостатки этого популярного продукта.

Вред жевательной резинки: почему стоит быть осторожными

Жевательная резинка может иметь негативные последствия для челюсти, особенно если ее жевать часто и долгое время.

Постоянное жевание, особенно при выборе резинки, которую трудно жевать, может вызвать усталость челюсти и даже привести к проблемам с височно-нижнечелюстным суставом.

Некоторые пациенты жалуются на головные боли и щелчки челюстей, которые иногда связывают с чрезмерным употреблением жевательной резинки.

Особенно это касается людей, у которых есть стоматологические аппараты, коронки или другие стоматологические вмешательства.

В таких случаях жевание жвачки может создать дополнительную нагрузку на челюсть и привести к неприятным ощущениям.

Кроме того, жевательная резинка с сахаром может быть настоящим врагом для зубов, ведь она практически превращает их в “сахарные ловушки”.

Но даже некоторые варианты без сахара не всегда безопасны — подсластители, такие как сорбит, могут вызвать вздутие живота или газы при чрезмерном потреблении.

Из недавно опубликованных исследований также стало известно, что жевательная резинка может выделять микропластик в слюну.

Хотя это исследование не имеет окончательных доказательств вреда микропластика для здоровья, этот вопрос все же вызывает беспокойство.

Польза жевательной резинки: есть ли в этом смысл?

Несмотря на некоторые недостатки, жевательная резинка может быть полезной для ротовой полости. Она помогает стимулировать выработку слюны, которая помогает смыть частицы пищи и нейтрализовать кислоты, способные способствовать развитию кариеса. Это особенно полезно, если чистить зубы невозможно из-за отсутствия доступа к щетке. Жевательная резинка без сахара, особенно на основе ксилита, может быть эффективным способом защиты зубов от кариеса. Ксилит, природный сахарный спирт, является отличным заменителем сахара и помогает уменьшить количество бактерий, вызывающих кариес. Как жевать жвачку без вреда Всегда выбирай жевательную резинку без сахара, а лучше, если она содержит ксилит. Это поможет тебе избежать вреда для зубов и обеспечит дополнительную защиту от кариеса. Не забывай, что жевательная резинка не должна заменять ежедневную чистку зубов щеткой и нитью. Она может быть отличным дополнением, но не основным способом ухода за ротовой полостью. Жевательная резинка не является ни вредной, ни незаменимой частью ухода за ротовой полостью. Выбор правильной жвачки и умеренное ее использование могут быть полезны для твоей улыбки, но не заменяют основные процедуры, такие как чистка зубов. Важно выбирать жвачку без сахара и отдавать предпочтение тем вариантам, которые содержат ксилит, чтобы поддержать здоровье зубов на долгое время. Знаешь ли ты, что использование зубной нити может помочь снизить риск инсульта? Читай в нашем материале, как простой уход за зубами может улучшить твое здоровье.

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