Здоровье и красота

Жевать или не жевать: что стоит знать о влиянии жвачки на здоровье рта

Мария Дзюба, редактор сайта 04 мая 2025, 08:00
Жевать или не жевать: что стоит знать о влиянии жвачки на здоровье рта
Фото Pexels
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