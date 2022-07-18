Хочу белоснежную улыбку! Рассказываем, как отбелить зубы в домашних условиях

В условиях войны не у каждого есть возможность посетить стоматолога, чтобы отбелить зубы. Но красивую улыбку хочется. Мы расскажем, как отбелить зубы в домашних условиях без вреда для эмали.
В первую очередь нужно обратить свое внимание на питание. Оно может как чистить, так и затемнять цвет твоих зубов.
К профессиональным методам отбеливания зубов на дому относятся капы, пасты, карандаши для отбеливания и полоски. Капы делает стоматолог индивидуально, затем туда наносится гель и они зажимаются.
Если кап у тебя нет, можешь использовать другие способы.
Регулярная чистка зубов в сочетании с качественной отбеливающей пастой может помочь твоим зубам не тускнеть, а также осветлить их на несколько тонов. Это при условии правильной чистки (два – три раза в день, по две минуты, круговыми движениями).
Отбеливающая зубная паста в составе содержит больше активных веществ, поэтому разница между обычной и отбеливающей не только в цене. Такая паста может содержать немного пероксида карбамида и перекись водорода. Данные вещества помогают в отбеливании зубов.
Отбеливающие полоски покрыты слоем пероксидного геля, он позволяет закрепиться на зубах. Полоски отличаются по времени использования, так что смотреть его нужно на упаковке перед использованием.
Лучше делать отбеливание зубов полосками дважды в неделю по полчаса, это даст накопительный эффект. Полоску нужно наклеить на зубной ряд, подождать указанное время, затем снять ее и прополоскать ротовую полость.
Почти такой же механизм: нужно максимально улыбнуться и нанести гель с карандаша на сухие зубы и межзубные промежутки, ждать 5-7 минут и прополоскать рот. Карандаши и полоски для отбеливания являются самым удобным вариантом, ведь их легко взять с собой, они быстры в применении.
Наверное, у тебя дома есть сода, активированный уголь, клубника, кокосовое масло, или яблочный уксус? Если хоть что-то из списка есть, стоит попробовать альтернативные средства отбеливания зубов.
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