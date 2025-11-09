Два раза в день – необязательно: как на самом деле нужно чистить зубы

Многие считают, что чистить зубы дважды в день — это золотое правило для здоровья рта, но эксперты утверждают, что качество важнее количества.

Читай в материале, следует ли чистить зубы дважды в сутки и как правильно их чистить.

Зубы дважды в день можно не чистить: что известно

В статье BBC News ученый развенчивает распространенные мифы об уходе за зубами, опираясь на собственные утверждения и советы стоматологов.

Доктор Правин Шарма из Университета Бирмингема отмечает:

Если твои десны кровоточат или опухли, это знак, что нужно чистить лучше.

Он советует, если времени на чистку зубов у тебя мало, лучше чистить тщательно один раз в день и быстро второй, а если планируешь чистить только один раз, то лучше это делать вечером с использованием зубной нити. Однако вместо традиционной нити специалисты рекомендуют межзубные щетки для более эффективной очистки.

Техника чистки также играет ключевую роль: чисти все поверхности зубов (наружную, жевательную, внутреннюю) маленькими круговыми движениями, избегая сильного давления, и уделяй внимание линии десен. Эксперты советуют подходить к процессу осознанно, без отвлечений на телефон.

Идеально чистить зубы перед завтраком, потому что после кислой пищи эмаль размягчается, и щетка может ее повредить

, — объясняет доктор Шарма.

Еще один миф касается полоскания: после чистки зубов не нужно смывать пасту водой, чтобы фтор остался на зубах. Что касается выбора пасты: главное, чтобы в ней было наличие фтора, а не цена или специальные добавки.

