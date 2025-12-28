Чай чи кава для здоров’я кісток: що краще та скільки можна пити

Для багатьох із нас ранок починається з дилеми: міцна ароматна кава чи затишний теплий чай? Обидва напої мають своїх фанатів і купу переваг для здоров’я, проте нове дослідження вчених з Університету Фліндерса (Австралія) додало несподіваний аргумент у цю суперечку.

Виявилося, що коли йдеться про міцність скелета, чай все ж таки випереджає свого кавового конкурента.

Про це пише The Washington Post.

Чай чи кава: що краще для здоров’я кісток

Дослідники протягом десяти років спостерігали за життям майже 10 000 жінок віком від 65 років. Вони прискіпливо фіксували, скільки чашок кави чи чаю випивали учасниці, та регулярно вимірювали мінеральну щільність їхніх кісток, особливо в зоні стегна — місці, де переломи у поважному віці є найбільш небезпечними.

Результати, опубліковані в журналі Nutrients, показали: через 10 років у прихильниць чаю кістки виявилися трохи щільнішими, ніж у тих, хто надавав перевагу каві.

Кава та остеопороз: скільки чашок на день вважаються безпечними

Незважаючи на перевагу чаю, експерти просять не поспішати викидати свою кавоварку. Різниця в щільності кісток була помітною, але не радикальною. Професор Майкл Холік із Бостонського університету зауважує: «Ця користь настільки мала, що клінічно вона може бути не надто значущою».

Проте є одне застереження: надмірне захоплення кавою — п’ять або більше чашок на день — дійсно може зіграти з вашими кістками злий жарт, роблячи їх більш крихкими.

Фізичні вправи проти ламкості кісток: поради ендокринологів

Остеопороз — це підступна хвороба, на яку страждають мільйони людей. Низька щільність кісток робить людину вразливою до переломів, які важко гояться. І хоча вибір напою має значення, це лише частина великого пазла.

Медичний директор Центру метаболічних кісток імені Джона Хопкінса Кендалл Мозлі пропонує цікаву метафору:

Я думаю про кістки так, ніби ви будуєте будинок. Ви ж хочете звести найміцнішу будівлю? Ваша дієта — це ті самі будматеріали. Раціон, збагачений кальцієм та вітаміном D, зробить ваш дім менш вразливим до руйнувань.

Поради експертів для міцних кісток:

Дорослим потрібно від 1000 до 1200 мг кальцію щодня. Окрім молочки, шукайте його в зелені (капуста кале), сардинах із кістками та збагачених соках;

Тренування з вагою, пілатес, підйоми сходами або навіть звичайна ходьба по 7000 кроків на день змушують кістки ставати міцнішими;

Намагайся не перевищувати дозу у 2–3 чашки кави на день (близько 400 мг кофеїну);

Куріння та надлишок алкоголю діють на кісткову тканину як корозія, послаблюючи її зсередини.

Якщо ти любиш чай — це чудовий бонус для твоїх стегон. Якщо ж ви не уявляєш життя без кави — просто пийте її в міру.

Як каже доцент Єльської медичної школи Аніка Анам:

Цікаво, що чай допомагає, але це не привід ігнорувати кальцій чи інші важливі фактори.

Зрештою, здоров’я кісток — це не лотерея, а результат щоденних маленьких виборів. Тож, можливо, наступного разу замість шостої чашки еспресо варто заварити ароматний зелений чай.

Якщо ти вже вирішив не пити каву або принаймні суттєво обмежити її кількість заради міцності своїх кісток, ми розібралися, які ще приємні трансформації чекають на твій організм.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!