Чай или кофе для здоровья костей: что лучше и сколько можно пить

Для многих из нас утро начинается с дилеммы: крепкий ароматный кофе или уютный теплый чай? Оба напитка имеют своих фанатов и массу преимуществ для здоровья, однако новое исследование ученых из Университета Флиндерса (Австралия) добавило неожиданный аргумент в этот спор.

Выяснилось, что когда речь идет о прочности скелета, чай все же опережает своего кофейного конкурента.

Чай или кофе: что лучше для здоровья костей

Исследователи в течение десяти лет наблюдали за жизнью почти 10 000 женщин в возрасте от 65 лет. Они тщательно фиксировали, сколько чашек кофе или чая выпивали участницы, и регулярно измеряли минеральную плотность их костей, особенно в зоне бедра — месте, где переломы в почтенном возрасте наиболее опасны.

Результаты, опубликованные в журнале Nutrients, показали: спустя 10 лет у поклонниц чая кости оказались немного плотнее, чем у тех, кто отдавал предпочтение кофе.

Кофе и остеопороз: сколько чашек в день считаются безопасными

Несмотря на преимущество чая, эксперты просят не спешить выбрасывать свою кофеварку. Разница в плотности костей была заметной, но не радикальной. Профессор Майкл Холик из Бостонского университета отмечает: «Эта польза настолько мала, что клинически она может быть не слишком значимой».

Однако есть одно предостережение: чрезмерное увлечение кофе — пять или более чашек в день — действительно может сыграть с вашими костями злую шутку, делая их более хрупкими.

Физические упражнения против ломкости костей: советы эндокринологов

Остеопороз — это коварная болезнь, которой страдают миллионы людей. Низкая плотность костей делает человека уязвимым к переломам, которые трудно заживают. И хотя выбор напитка имеет значение, это лишь часть большого пазла.

Медицинский директор Центра метаболических костей имени Джона Хопкинса Кендалл Мозли предлагает интересную метафору:

Я думаю о костях так, будто вы строите дом. Вы ведь хотите возвести самое прочное здание? Ваша диета — это те же стройматериалы. Рацион, обогащенный кальцием и витамином D, сделает ваш дом менее уязвимым к разрушениям.

Советы экспертов для крепких костей:

Взрослым нужно от 1000 до 1200 мг кальция ежедневно. Кроме молочных продуктов, ищите его в зелени (капуста кале), сардинах с костями и обогащенных соках;

Тренировки с весом, пилатес, подъемы по лестнице или даже обычная ходьба по 7000 шагов в день заставляют кости становиться крепче;

Старайся не превышать дозу в 2–3 чашки кофе в день (около 400 мг кофеина);

Курение и избыток алкоголя действуют на костную ткань как коррозия, ослабляя её изнутри.

Если ты любишь чай — это отличный бонус для твоих бедер. Если же вы не представляете жизни без кофе — просто пейте его в меру.

Как говорит доцент Йельской медицинской школы Аника Анам:

Интересно, что чай помогает, но это не повод игнорировать кальций или другие важные факторы.

В конце концов, здоровье костей — это не лотерея, а результат ежедневных маленьких выборов. Поэтому, возможно, в следующий раз вместо шестой чашки эспрессо стоит заварить ароматный зеленый чай.

Если ты уже решил не пить кофе или хотя бы существенно ограничить его количество ради прочности своих костей, мы разобрались, какие еще приятные трансформации ждут твой организм.

