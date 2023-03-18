Кофе больше не бодрит? Причем здесь норма кофеина и зеленый чай

Многие люди современного мира уже не могут представить свою жизнь без кофе. Нередко он становится единственным способом взбодриться. Такой эффект кофе оказывает благодаря кофеину. Он блокирует аденозиновые рецепторы, вызывающие сонливость.

На время кофеин даст мощный эффект: наполнит энергией, заставит проснуться, улучшит кратковременную память. Но если превысить норму и употреблять вещество слишком часто, все эти приятные эффекты исчезнут.

Дело в том, что организм привыкает к определенному количеству кофеина. Однако ловушка состоит в том, что ты получаешь кофеин не только из кофе. Он содержится и в других продуктах.

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Какова норма кофеина для взрослого человека и в каких продуктах он содержится, кроме кофе, рассказала диетолог Светлана Фус. Также эксперт рассказала о побочных действиях кофеина и о том, кому стоит от него отказаться.

Норма кофеина

Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов EFSA дало рекомендации по употреблению кофеина. Светлана Фус добавила, что это касается всех источников кофеина, поступающих в организм в течение суток.

Безопасной дозой для взрослых будет 400 мг кофеина, для беременных женщин — 200 мг, а для детей — 3 мг на каждый килограмм веса.

Эспрессо — не максимум: продукты с содержанием кофеина

Многие считают, что эспрессо — это кофеиновая бомба. Но содержание кофеина в эспрессо равно 35–40 мг на 30 мл кофе. Для сравнения, в растворимом кофе около 95 мг кофеина, а в заварном черном — до 120 мг кофеина на порцию.

Помни, что не только с кофе мы употребляем кофеин. Его содержание в чашке зеленого чая приравнивается к чашке эспрессо — 35–75 мг, в черных сортах даже больше — до 90 мг. Количество кофеина определяется сортом и способом заваривания чая.

Также он присутствует в энергетиках — 30–80 мг на банке. Кофеин есть даже в молочном и черном шоколаде — 10–25 мг соответственно. Также есть лекарства, содержащие кофеин.⁣⁣⠀

Кофе меня не берет: что делать?

Если ты употребляешь много кофеиносодержащих продуктов, твой организм привыкает. Остается увеличивать дозировку? Если ты выберешь такой вариант, рискуешь почувствовать негативные эффекты: учащенное сердцебиение, головные боли и т. д.

На самом деле, чтобы почувствовать желаемый эффект без вреда для здоровья, нужно значительно снизить дозы кофина на несколько недель.

К примеру, если знаешь, что тебе придется провести несколько бессонных ночей через две недели, просто воздержись в это время от кофе и других продуктов с высоким содержанием кофеина.

Также Светлана Фус поделилась, что сахар ослабляет действие кофеина, поэтому для максимального эффекта бодрости лучше употреблять кофе без него.

Кому следует ограничить употребление кофеина?

Диетолог советует отказаться от продуктов и напитков с кофеином таким людям:

беременным;

пожилым людям;

гипертоникам;

людям с заболеваниями ЖКТ;

тем, кто страдает нарушениями сна или испытывает длительный стресс.

Но это не означает, что для других негативные последствия минуют. Чрезмерное потребление кофеиносодержащих продуктов может привести к ускорению ритма сердца, повышению кровяного давления, спастической боли в брюшной полости, возникновению камней в почках.

Однако разовые дозы, до 200 мг в сутки, не приводят к существенным изменениям артериального давления, кровотоку миокарда, гидратации или температуре организма.

В умеренных количествах он наоборот придает телу бодрость, ясность и поднимает настроение. Поэтому главное — соблюдать меру, заключает эксперт.

Если уж ограничивать себя в кофе, то следует наслаждаться напитком по полной. Для этого следует выбрать самый вкусный сорт. Мы рассказали все кофейные секреты и поделились рецептом от бариста, детали в материале.

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