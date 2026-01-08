Попередження про сильний мороз та сніг 9 січня: оголошено І рівень небезпеки

Державна служба надзвичайних ситуацій (ДСНС) опублікувала попередження про сильний мороз 9 січня 2026 року. Складні погодні протримаються протягом дня у більшості регіонів України.

Попередження про сильний мороз та сніг завтра: інформація від ДСНС та Укргідрометцентру

Очікується значний сніг і хуртовини вночі та вранці у Рівненській, Житомирській, Київській (та у Києві), Чернігівській та Сумській областях.

Значні дощі з мокрим снігом накриють Запорізьку, Донецьку та Луганську області. Крім цього, в низці регіонів діє попередження про штормовий вітер (15-20 м/с) та завірюхи, зокрема у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Чернівецькі, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській та Харківській областях.

Чинним залишається і попередження про ожеледицю: на дорогах більшості областей України буде дуже слизько, у зв’язку з чим оголошено І рівень небезпеки.

Водіїв та пішоходів закликають бути максимально уважними, адже через сильний вітер та ожеледицю ситуація на дорогах може стати критичною. Українцям радять планувати поїздки заздалегідь, а за можливості нікуди не їхати.

За даними Укргідрометцентру, 9 січня вночі та вранці у північній частині падатиме сніг, а в Запорізькій, Донецькій та Луганській областях пройде значний дощ з мокрим снігом.

По всій Україні, крім Закарпаття, сходу та південного сходу, пориви вітру 15-20 м/с та хуртовини. У більшості областей на дорогах зберігатиметься ожеледиця, оголошено І, жовтий рівень небезпеки.

У західних областях вночі температура знизиться вночі й вдень до 10-15° морозу. На південному сході країни температура триматиметься вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла. На решті території буде температура на рівні 4-9° морозу.

Раніше ми також розповідали про погоду на січень 2026 по всій Україні.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!