Погода на січень 2026: прогноз для всіх регіонів України

За даними RusMeteo, січень 2026 року в Україні очікується типовим зимовим місяцем з переважанням морозної погоди, можливими снігопадами та варіаціями температур залежно від регіону. Читай у матеріалі, яка буде погода в січні 2026 та чи очікувати великих опадів першого місяця зими.

Прогноз погоди на січень 2026: всі регіони України

Погода на січень 2026: північ України

У північних регіонах січень традиційно холодний з помірними опадами. Середня температура коливатиметься від -7°C вночі до -2°C вдень, з можливими заморозками до -15°C у окремі дні. Опади очікуються на рівні 36 мм, переважно у вигляді снігу, що може призвести до утворення стійкого снігового покриву.

Погода на січень 2026 року: центр України

У центральній частині країни січень буде одним з найхолодніших місяців року. Середня температура: від -9°C вночі до -3°C вдень, з ризиком сильних морозів. Опади становитимуть близько 43 мм, здебільшого сніг, однак також можливі ожеледиця та тумани.

Прогноз погоди в січні 2026 року: захід України

Західні регіони відчуватимуть помірнішу зиму порівняно з іншими частинами країни. Середня температура: від -7°C вночі до 0°C вдень, з очікуваними опадами в 33 мм. У гірських районах, як-от Карпати, можливі сильніші снігопади

Яка буде погода у січні 2026: схід України

На сході січень обіцяє бути суворішим, ніж на західній частині країни, з низькими температурами. Середня температура буде приблизно такою: від -9°C вночі до -3°C вдень, а опади прогнозуються на рівні 40 мм. Очікуються снігові бурі та сильний вітер.

Погода на січень 2026: південь України

Південні регіони матимуть найм’якшу зиму. Середня температура коливатиметься не надто сильно: від -4°C вночі до +2°C вдень, з опадами на рівні 27 мм. Можливі дощі замість снігу, особливо на тих територіях, що ближче до моря.

Однак варто стежити за оновленнями, оскільки реальна погода може відрізнятися через кліматичні зміни, а погоду на довгострокові перспективи передбачити неможливо.

